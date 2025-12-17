Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @fcbfemeni

Este miércoles se desarrolla la Fecha 6 de la Champions League Femenina, donde Paris FC recibe a Barcelona en la única tarde que reúne todos los cruces.

Las locales llegan a la jornada tras vencer por la cuenta mínima a Valerenga, mientras que las españolas hicieron lo propio dejando un marcador 3-1 contra Benfica.

Cuándo juega Paris vs. Barcelona Femenino

El partido de Paris contra Barcelona es este miércoles, 17 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los equipos se miden en el Estadio Jean-Bouin de Francia.

Dónde ver a Paris vs. Barcelona Femenino

El partido de Paris contra Barcelona por la Champions League Femenina se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.