SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Los clubes se miden este miércoles por la Fecha 6 del campeonato internacional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo Instagram @fcbfemeni Servicios / La Tercera

    Este miércoles se desarrolla la Fecha 6 de la Champions League Femenina, donde Paris FC recibe a Barcelona en la única tarde que reúne todos los cruces.

    Las locales llegan a la jornada tras vencer por la cuenta mínima a Valerenga, mientras que las españolas hicieron lo propio dejando un marcador 3-1 contra Benfica.

    Cuándo juega Paris vs. Barcelona Femenino

    El partido de Paris contra Barcelona es este miércoles, 17 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Los equipos se miden en el Estadio Jean-Bouin de Francia.

    Dónde ver a Paris vs. Barcelona Femenino

    El partido de Paris contra Barcelona por la Champions League Femenina se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions League FemeninaParis FemeninoBarcelona FemeninoParis - BarcelonaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Flamengo por la final de la Copa Intercontinental

    2.
    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida: este es el recorrido y horario

    3.
    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Paris vs. Barcelona por la Champions League Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz
    Chile

    Corte Suprema reabre concurso para el cargo de ministro del máximo tribunal en vacante del expulsado exjuez Sergio Muñoz

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Continúan las visitas a “La Moneda chica”: arzopispo Chomalí se reúne con Kast y le hace entrega de un presente

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud
    Negocios

    FNE aprueba la compra de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción por parte de RedSalud

    Inmobiliaria de Fernández León presenta nuevo proyecto de un conjunto de edificios en Las Condes por US$79 millones

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida
    Cultura y entretención

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    La Academia confirma acuerdo con YouTube para la transmisión de los Oscar

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía
    Mundo

    La crisis ambiental existencial que enfrenta el histórico río Tigris en medio de disputa entre Irak y Turquía

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni