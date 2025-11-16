Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Portugal tiene su próximo desafío durante este fin de semana y se mide contra Armenia por las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

Los dirigidos por Roberto Martínez buscan asegurar su lugar en la cita global y se presentan tras una caída ante Irlanda, en un partido marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo.

Cuándo juega Portugal vs. Armenia

El partido de Portugal contra Armenia es este domingo, 16 de noviembre, a las 11:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el Estadio do Dragão.

Dónde ver a Portugal vs. Armenia

El partido de Portugal contra Armenia se transmite en el canal ESPN .

De forma online, las Eliminatorias UEFA se encuentran en Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.