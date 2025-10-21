Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming
Los clubes se miden este martes en Países Bajos por la tercera fecha del torneo internacional.
Este martes comienza la Fecha 3 de la Champions League, donde PSV Eindhoven recibe a Napoli.
El cuadro neerlandés llega a la jornada tras un empate a 1 con Bayer Leverkusen, mientras que los de Nápoles celebraron un anterior 2-1 contra Sp. Portugal en el contexto del campeonato internacional.
Cuándo juega PSV vs. Napoli
El partido de PSV vs. Napoli es este martes, 21 de octubre, a las 16:00 horas.
Los locales reciben a los italianos en el Philips Stadion de Países Bajos.
Dónde ver a PSV vs. Napoli
El partido de PSV vs. Napoli se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
