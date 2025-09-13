Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Esta semana se retoman los cruces del fútbol internacional, con un próximo duelo programado entre Real Sociedad y Real Madrid.

Los clubes se miden por la cuarta fecha de LaLiga de España, a la que los locales llegan tras caer ante Oviedo por la cuenta mínima, mientras que su rival busca continuar con sus victorias tras alzarse por 2-1 al Mallorca.

Cuándo juega Real Sociedad vs. Real Madrid

El partido de Real Sociedad contra Real Madrid es este sábado, 13 de septiembre, a las 11:15 horas de la mañana en Chile.

Los locales reciben al cuadro merengue en el Estadio Municipal de Anoeta, España.

Dónde ver Real Sociedad vs. Real Madrid

El partido de Real Sociedad vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

La cobertura online del cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.