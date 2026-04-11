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    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    El equipo de Sánchez y Suazo recibe a su rival este sábado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc Servicios / La Tercera

    El Sevilla recibe este fin de semana a Atlético de Madrid, en el marco de la Fecha 31 de LaLiga de España.

    El cuadro con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de caer ante Oviedo en la cuenta mínima y deben luchar por evitar la zona de descenso, al encontrarse entre los últimos puestos de la tabla local.

    Por su parte, Atlético cayó ante Barcelona en el contexto del torneo español, pero les llevan ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

    Cuándo juega Sevilla vs. Atlético

    El partido de Sevilla contra Atlético de Madrid es este sábado 11 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para este compromiso.

    Dónde ver a Sevilla vs. Atlético

    El partido de Sevilla contra Atlético de Madrid se transmite en el canal ESPN.

    La cobertura de LaLiga también se encuentra de forma online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolLaLigaSevillaAtléticoAtlético MadridSevilla - AtléticoAlexis SánchezGabriel SuazoDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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