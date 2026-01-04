SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming

    El cuadro con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo buscará remontar su situación en LaLiga de España.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming. Foto: Instagram

    El fútbol español no se detiene y durante este fin de semana se desarrolla la Fecha 18 de LaLiga, donde Sevilla recibe a Levante.

    El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va en búsqueda de sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones, luego de su anterior derrota por 0-2 ante Real Madrid.

    Por su parte, los visitantes tuvieron un anterior empate a 1 contra Real Sociedad a finales de diciembre.

    Cuándo juega Sevilla vs. Levante

    El partido de Sevilla contra Levante es este domingo, 4 de enero, a las 10:00 horas de Chile.

    Dicho cruce tiene lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

    Dónde ver a Sevilla vs. Levante

    El partido de Sevilla contra Levante se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

