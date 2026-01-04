Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming. Foto: Instagram

El fútbol español no se detiene y durante este fin de semana se desarrolla la Fecha 18 de LaLiga, donde Sevilla recibe a Levante.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va en búsqueda de sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones, luego de su anterior derrota por 0-2 ante Real Madrid.

Por su parte, los visitantes tuvieron un anterior empate a 1 contra Real Sociedad a finales de diciembre.

Cuándo juega Sevilla vs. Levante

El partido de Sevilla contra Levante es este domingo, 4 de enero, a las 10:00 horas de Chile.

Dicho cruce tiene lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Levante

El partido de Sevilla contra Levante se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.