Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Levante en TV y streaming
El cuadro con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo buscará remontar su situación en LaLiga de España.
El fútbol español no se detiene y durante este fin de semana se desarrolla la Fecha 18 de LaLiga, donde Sevilla recibe a Levante.
El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo va en búsqueda de sumar puntos para ascender en la tabla de posiciones, luego de su anterior derrota por 0-2 ante Real Madrid.
Por su parte, los visitantes tuvieron un anterior empate a 1 contra Real Sociedad a finales de diciembre.
Cuándo juega Sevilla vs. Levante
El partido de Sevilla contra Levante es este domingo, 4 de enero, a las 10:00 horas de Chile.
Dicho cruce tiene lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Levante
El partido de Sevilla contra Levante se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
