Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming
El cuadro de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo tiene su próximo desafío por la Fecha 29 de LaLiga de España.
Este fin de semana Sevilla tiene su próximo desafío en la torneo local, donde recibe a Valencia por la Fecha 29 de LaLiga.
El equipo con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar de la parte baja de la tabla de posiciones y se presenta tras caer por 2-5 ante Barcelona.
Los visitantes, en tanto, también vienen de perder en la jornada anterior, tras obtener un resultado 0-1 ante Oviedo.
Cuándo juega Sevilla vs. Valencia
El partido de Sevilla contra Valencia es este sábado, 21 de marzo, a las 17:00 horas.
Los clubes se miden en el estadio Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.
Dónde ver a Sevilla vs. Valencia
El partido de Sevilla contra Valencia se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.
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