Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Valencia en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @sevillafc

Este fin de semana Sevilla tiene su próximo desafío en la torneo local, donde recibe a Valencia por la Fecha 29 de LaLiga.

El equipo con los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca escapar de la parte baja de la tabla de posiciones y se presenta tras caer por 2-5 ante Barcelona.

Los visitantes, en tanto, también vienen de perder en la jornada anterior, tras obtener un resultado 0-1 ante Oviedo.

Cuándo juega Sevilla vs. Valencia

El partido de Sevilla contra Valencia es este sábado, 21 de marzo, a las 17:00 horas.

Los clubes se miden en el estadio Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de España.

Dónde ver a Sevilla vs. Valencia

El partido de Sevilla contra Valencia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma DGO.