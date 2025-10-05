Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Sudáfrica y Estados Unidos se enfrentan durante este domingo por una nueva jornada para el Grupo E del Mundial Sub 20.

El cuadro africano llega a la jornada tras vencer a Nueva Caledonia por 5-0, mientras que los norteamericanos hicieron lo propio logrando un marcador 3-0 ante Francia.

Cuándo juega Sudáfrica vs. Estados Unidos

El partido de Sudáfrica contra Estados Unidos por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos