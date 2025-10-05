Dónde y a qué hora ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo E se miden este domingo en Rancagua.
Sudáfrica y Estados Unidos se enfrentan durante este domingo por una nueva jornada para el Grupo E del Mundial Sub 20.
El cuadro africano llega a la jornada tras vencer a Nueva Caledonia por 5-0, mientras que los norteamericanos hicieron lo propio logrando un marcador 3-0 ante Francia.
Cuándo juega Sudáfrica vs. Estados Unidos
El partido de Sudáfrica contra Estados Unidos por el Mundial Sub 20 es este domingo, 5 de octubre, a las 17:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a Sudáfrica vs. Estados Unidos
El partido de Sudáfrica vs. Estados Unidos se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
