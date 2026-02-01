Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Manchester City en TV y streaming. Foto referencial Instagram

Este domingo continúan los cruces por la Fecha 24 de la Premier League, donde Tottenham Hotspur recibe al Manchester City.

Los locales vienen de empatar a 2 con Burnley y celebrar su paso a octavos de final de la Champions League.

Por su parte, los ciudadanos se mantienen en segundo lugar de la tabla inglesa tras superar a Wolves, y también avanzaron a la siguiente etapa del campeonato europeo.

Cuándo juega Tottenham vs. Manchester City

El partido de Tottenham Hotspur contra el Manchester City es este domingo, 1 de febrero, a las 13:30 horas de Chile.

Los Spurs reciben a los Sky Blues en el Tottenham Hotspur Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Tottenham vs. Manchester City

El partido de Tottenham Hotspur contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.