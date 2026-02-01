Dónde y a qué hora ver a Tottenham vs. Manchester City en TV y streaming
Los ciudadanos visitan a su rival por la Fecha 24 de la Premier League.
Este domingo continúan los cruces por la Fecha 24 de la Premier League, donde Tottenham Hotspur recibe al Manchester City.
Los locales vienen de empatar a 2 con Burnley y celebrar su paso a octavos de final de la Champions League.
Por su parte, los ciudadanos se mantienen en segundo lugar de la tabla inglesa tras superar a Wolves, y también avanzaron a la siguiente etapa del campeonato europeo.
Cuándo juega Tottenham vs. Manchester City
El partido de Tottenham Hotspur contra el Manchester City es este domingo, 1 de febrero, a las 13:30 horas de Chile.
Los Spurs reciben a los Sky Blues en el Tottenham Hotspur Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Tottenham vs. Manchester City
El partido de Tottenham Hotspur contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
