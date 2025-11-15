Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17
Las selecciones se miden en Qatar en la segunda jornada de dieciseisavos de final.
Venezuela se mide contra Corea del Norte en la jornada que termina de definir los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17.
La Vinotinto juvenil se instaló en la etapa tras llegar como líder del Grupo E sin registrar derrotas.
Cuándo juega Venezuela vs. Corea del Norte
El partido de Venezuela contra Corea del Norte por el Mundial Sub 17 es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.
Dónde ver a Venezuela vs. Corea del Norte
El partido de Venezuela contra Corea del Norte se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
