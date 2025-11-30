Dónde y a qué hora ver a West Ham United vs. Liverpool por TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 13 de la Premier League.
Este domingo West Ham United recibe al Liverpool en el marco de la Fecha 13 de la Premier League.
Los Reds van por los puntos que les permitan subir en la tabla de posiciones y buscan remontar su reciente caída ante Notthingham Forest en el torneo local.
Por su parte, los locales vienen de empatar a 2 con Bournemouth en la jornada anterior.
Cuándo juega West Ham United vs. Liverpool
El partido de West Ham United contra Liverpool es este domingo, 30 de noviembre, a las 11:05 horas de Chile.
Los clubes se miden en el London Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a West Ham United vs. Liverpool
El partido de West Ham United contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.
