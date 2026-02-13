Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas. Foto referencial redes sociales @laroja

La Roja Sub 17 enfrenta su siguiente compromiso este viernes, donde se mide ante Ecuador en el marco del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026.

Con este partido, la Selección Chilena juvenil define su posición en el Grupo A del campeonato que se está desarrollando en Argentina, donde vienen de igualar a 2 ante Venezuela el pasado miércoles, con anotaciones de Fabián Donoso y Amaro Pérez.

Cuándo juega Chile vs. Ecuador Sub 17

El partido de Chile contra Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas es este viernes, 13 de febrero, a las 17.10 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio La Boutique para este compromiso.

Dónde ver a Chile vs. Ecuador Sub 17

El partido Sub 17 de Chile contra Ecuador se transmite en el canal de Youtube de Chilevisión y en la aplicación MiCHV.