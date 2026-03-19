Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Este jueves se definirá el camino que deberá seguir la UC, Coquimbo Unido, Palestino, Audax Italiano y O'Higgins.
Este jueves se desarrollará el sorteo para la próxima Copa Libertadores 2026, además de la Copa Sudamericana 2026.
Ambas competencias internacionales cuentan con presencia chilena, donde cinco clubes se mantienen a la espera de conocer a sus próximos rivales para las fases de grupos.
La Libertadores contará con dos cuadros nacionales: Universidad Católica y Coquimbo Unido.
Ambos equipos quedaron en el bombo 3 del sorteo, acomapañados de Junior, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco.
Por su parte, la Sudamericana tendrá a Palestino, Audax Italiano y O’Higgins, los que quedaron en el segundo, tercer y cuarto bolillero respectivamente.
Cuándo es el sorteo de la Liberadores y Sudamericana
Los sorteos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana están programados para este jueves, 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Chile.
El evento se desarrollará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, Paraguay.
Dónde ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana
Se confirmó que cada sorteo tendrá transmisión mediante Youtube, en el perfil respectivo de la Libertadores y Sudamericana, además del canal DSports de DirecTV.
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