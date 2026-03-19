Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Foto referencial redes sociales @libertadores

Este jueves se desarrollará el sorteo para la próxima Copa Libertadores 2026, además de la Copa Sudamericana 2026.

Ambas competencias internacionales cuentan con presencia chilena, donde cinco clubes se mantienen a la espera de conocer a sus próximos rivales para las fases de grupos.

La Libertadores contará con dos cuadros nacionales: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

Ambos equipos quedaron en el bombo 3 del sorteo, acomapañados de Junior, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco.

Por su parte, la Sudamericana tendrá a Palestino, Audax Italiano y O’Higgins, los que quedaron en el segundo, tercer y cuarto bolillero respectivamente.

Cuándo es el sorteo de la Liberadores y Sudamericana

Los sorteos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana están programados para este jueves, 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Chile.

El evento se desarrollará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, Paraguay.

Dónde ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana

Se confirmó que cada sorteo tendrá transmisión mediante Youtube, en el perfil respectivo de la Libertadores y Sudamericana, además del canal DSports de DirecTV.