SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Este jueves se definirá el camino que deberá seguir la UC, Coquimbo Unido, Palestino, Audax Italiano y O'Higgins.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026. Foto referencial redes sociales @libertadores Servicios / La Tercera

    Este jueves se desarrollará el sorteo para la próxima Copa Libertadores 2026, además de la Copa Sudamericana 2026.

    Ambas competencias internacionales cuentan con presencia chilena, donde cinco clubes se mantienen a la espera de conocer a sus próximos rivales para las fases de grupos.

    La Libertadores contará con dos cuadros nacionales: Universidad Católica y Coquimbo Unido.

    Ambos equipos quedaron en el bombo 3 del sorteo, acomapañados de Junior, Rosario Central, Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco.

    Por su parte, la Sudamericana tendrá a Palestino, Audax Italiano y O’Higgins, los que quedaron en el segundo, tercer y cuarto bolillero respectivamente.

    Cuándo es el sorteo de la Liberadores y Sudamericana

    Los sorteos para la Copa Libertadores y Copa Sudamericana están programados para este jueves, 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Chile.

    El evento se desarrollará en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en Luque, Paraguay.

    Dónde ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana

    Se confirmó que cada sorteo tendrá transmisión mediante Youtube, en el perfil respectivo de la Libertadores y Sudamericana, además del canal DSports de DirecTV.

    Más sobre:FútbolConmebolCopa LibertadoresCopa Libertadores 2026LibertadoresCopa SudamericanaCopa Sudamericana 2026SudamericanaSorteoDónde verHorarioUniversidad CatólicaUCCoquimbo UnidoPalestinoO'HigginsAudax ItalianoVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHora Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Instalan y prueban la primera cabina del Teleférico Bicentenario, proyecto que conectará Huechuraba y Providencia

    Las alertas del Mineduc de Arzola por déficit presupuestario en educación ahora se trasladan a los SLEP

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 18 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    Llega una nueva edición del Black Sale 2026: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos?

    3.
    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    4.
    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Festival REC 2026: revisa los horarios de los artistas para el sábado y domingo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Dónde y a qué hora ver el Sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Anuncian nueva fecha para Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Confirman próximo Travel Sale: ¿Cuáles son las fechas y dónde revisar los descuentos en viajes?

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”
    Chile

    Ministro Rabat afirma que la prisión preventiva del exfiscal Guerra demuestra que “instituciones funcionan”

    Cirugía exprés a la mamá de Aguilera: parlamentarios oficialistas evalúan envío de antecedentes al Ministerio Público y AC

    Javiera Blanco pierde su demanda civil contra el CDE en la que exigía una indemnización de casi $500 millones

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas
    Negocios

    Aguas Andinas cerró 2025 con alza en ganancias por mayores tarifas y volumen de ventas

    CAP aumentará su participación en Aclara Resources para reforzar su presencia en tierras raras

    FNE acusa que los cobros por derechos de formación en el fútbol profesional son desproporcionados

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora
    Tendencias

    ¿Desenmascararon a Banksy, el misterioso artista callejero? Esto se sabe hasta ahora

    Qué es la meningitis, la enfermedad que genera alarma en Gran Bretaña tras un brote “sin precedentes”

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica
    El Deportivo

    A cuatro golpes de los líderes: Joaquín Niemann se mete en el top 20 en un apretado comienzo del LIV Golf de Sudáfrica

    El nuevo golpe que recibe el Santos de Neymar en el Brasileirao

    En vivo: el Midtjylland de Darío Osorio quiere asegurar su paso a los cuartos de la Europa League

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking
    Cultura y entretención

    “Me dio su bendición”: llega Todos los Males, thriller inspirado en idea de Alejandro Sieveking

    El actor Chuck Norris fue hospitalizado de urgencia en Hawaii

    Cancamusa reimagina un clásico con su versión de “Entre mis recuerdos”

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán
    Mundo

    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El debate abierto en Bolivia por los cambios en la conmemoración del Día del Mar con la llegada de Paz a la presidencia

    Israel reabre el paso de Rafah para el tránsito de personas en ambas direcciones

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial
    Paula

    Hasta un billón de dólares anuales: terminar con la brecha en salud femenina podría significar un aumento en la economía mundial

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal