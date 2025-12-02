Dónde y a qué hora ver Fulham vs. Manchester City por la Premier League. Foto referencial

Este martes el Manchester City visita a Fulham, en uno de los primeros partidos de la semana por la Fecha 14 de la Premier League.

El cuadro ciudadano, actual segundo en la tabla de posiciones superado por Arsenal, se presenta tras vencer a Leeds el fin de semana pasado.

Por su parte, su ahora rival también celebró un triunfo reciente ante Tottenham Hotspur en el marco de la liga inglesa.

Cuándo juega Fulham vs. Manchester City

El partido de Fulham contra Manchester City es este martes, 2 de diciembre, a las 16:30 horas de Chile.

Para este duelo, los clubes se miden en el estadio Craven Cottage de Londres.

Dónde ver a Fulham vs. Manchester City

El partido de Fulham contra Manchester City se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en el Plan Premium de Disney+.