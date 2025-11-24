Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios

Este lunes, la empresa Belkin International Inc. informó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) una alerta de seguridad relacionada con su cargador inalámbrico portátil Auto Tracking Stand Pro, modelo MMA008, luego de detectar un defecto de fabricación en la batería de ion litio que podría representar un riesgo para los consumidores.

El producto -un power bank con soporte de carga inalámbrica- fue comercializado en Chile entre junio de 2024 y julio de 2025.

Según la compañía, el componente defectuoso puede sobrecalentarse en ciertas circunstancias, generando un potencial riesgo de fuego, incendio y daños a la propiedad.

En total, la compañía reportó 100 unidades involucradas en el país: 46 aún en stock, ninguna en tránsito o cadena de distribución, y 54 ya en manos de consumidores.

El número de modelo “MMA008” y los números de serie que comienzan con “57X” -impresos en la base del cargador- son parte del retiro.

Aunque no se han registrado incidentes en Chile, Belkin confirmó cinco casos internacionales de sobrecalentamiento en Canadá, China, Japón y Kazajistán.

Llamado a suspender el uso del producto

La empresa solicitó a los usuarios no seguir utilizando el cargador, desconectarlo de cualquier fuente de alimentación y mantenerlo en un lugar seco y lejos de materiales inflamables.

Además, indicó que el dispositivo no debe desecharse en la basura o contenedores comunes, debido al riesgo que implica su batería.

Belkin coordinará el retiro y destrucción segura del producto a través de la empresa de reciclaje ERI, que -aseguran- cumplirá con la normativa correspondiente para el manejo de baterías de litio.

Procedimiento de reembolso

La medida de reparación consiste en el reembolso directo al consumidor, equivalente al valor del producto (referencia: $59.990).

Para ello, Belkin dispuso un proceso en línea: