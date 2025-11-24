Emiten alerta en Chile por sobrecalentamiento de cargadores inalámbricos: producto podría generar incendios
La empresa Belkin notificó al Sernac el retiro del modelo MMA008 -vendido entre junio de 2024 y julio de 2025- por un defecto en la batería de ion litio que, en ciertas condiciones, puede sobrecalentarse y provocar fuego. En Chile se comercializaron 100 unidades.
Este lunes, la empresa Belkin International Inc. informó al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) una alerta de seguridad relacionada con su cargador inalámbrico portátil Auto Tracking Stand Pro, modelo MMA008, luego de detectar un defecto de fabricación en la batería de ion litio que podría representar un riesgo para los consumidores.
El producto -un power bank con soporte de carga inalámbrica- fue comercializado en Chile entre junio de 2024 y julio de 2025.
Según la compañía, el componente defectuoso puede sobrecalentarse en ciertas circunstancias, generando un potencial riesgo de fuego, incendio y daños a la propiedad.
En total, la compañía reportó 100 unidades involucradas en el país: 46 aún en stock, ninguna en tránsito o cadena de distribución, y 54 ya en manos de consumidores.
El número de modelo “MMA008” y los números de serie que comienzan con “57X” -impresos en la base del cargador- son parte del retiro.
Aunque no se han registrado incidentes en Chile, Belkin confirmó cinco casos internacionales de sobrecalentamiento en Canadá, China, Japón y Kazajistán.
Llamado a suspender el uso del producto
La empresa solicitó a los usuarios no seguir utilizando el cargador, desconectarlo de cualquier fuente de alimentación y mantenerlo en un lugar seco y lejos de materiales inflamables.
Además, indicó que el dispositivo no debe desecharse en la basura o contenedores comunes, debido al riesgo que implica su batería.
Belkin coordinará el retiro y destrucción segura del producto a través de la empresa de reciclaje ERI, que -aseguran- cumplirá con la normativa correspondiente para el manejo de baterías de litio.
Procedimiento de reembolso
La medida de reparación consiste en el reembolso directo al consumidor, equivalente al valor del producto (referencia: $59.990).
Para ello, Belkin dispuso un proceso en línea:
- Si el usuario cuenta con boleta, se reembolsará el monto total pagado.
- Si no dispone de boleta, la empresa aceptará una fotografía del anverso y reverso del producto, y reembolsará el precio promedio de venta.
- El formulario para solicitar reembolso está disponible en: https://www.belkin.com/MMA008Recall
- Para consultas en Chile, existe un servicio de atención en español: Teléfono: 800 914 503 (lunes a viernes, 8:00 a 17:00 horas) y chat en vivo en inglés y español, disponible en el enlace señalado.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.