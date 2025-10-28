Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Armada de Chile emite aviso de marejadas en gran parte del país

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas que afectará desde el Golfo de Arauco, Región de Biobío, hasta Arica y Parinacota, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández.

El fenómeno comenzará a partir del miércoles 29 de octubre hasta el viernes 31 de octubre, y proviene del suroeste del océano, pudiendo generar fuerte oleaje y rompiente en sectores costeros expuestos, especialmente durante las horas de pleamar.

Al respecto, el capitán de Corbeta Felipe Rifo, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso de la Armada, explicó que las marejadas son consecuencia de “un tren de olas generado por un activo sistema frontal que se desarrolla en el Océano Pacífico oriental”, el cual provocará un aumento en la altura del mar y condiciones adversas en gran parte del borde costero.

“Se esperan marejadas con dirección suroeste a contar del miércoles 29 de octubre en nuestro litoral. Este fenómeno afectará desde el Golfo de Arauco hasta Arica, incluyendo el Archipiélago Juan Fernández, generando oleaje con rompiente en bahías expuestas a esa dirección”, indicó el oficial.

Según las proyecciones de la Armada, la mayor intensidad del fenómeno se registrará durante las horas de marea alta, entre las 04.00 y 06.00 horas (pleamar primaria) y las 16.00 y 18.00 horas (pleamar secundaria).

Este nuevo aviso corresponde al número 24 emitido en lo que va del año para el borde costero continental del país.

Fechas de llegada del fenómeno:

Archipiélago Juan Fernández: miércoles 29 de octubre (mañana)

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: miércoles 29 de octubre (tarde)

Coquimbo hasta Arica: jueves 30 de octubre (mañana)

Duración estimada:

Archipiélago Juan Fernández: hasta jueves 30 de octubre

Golfo de Arauco hasta Coquimbo: hasta jueves 30 de octubre

Coquimbo hasta Arica: hasta viernes 31 de octubre

La autoridad marítima llamó a la población a actuar con prudencia y evitar conductas de riesgo durante el evento, recordando no transitar por sectores rocosos, ni ingresar al mar, realizar actividades náuticas o deportivas sin autorización.