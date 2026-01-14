Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas
La información sobre beneficios como becas o la gratuidad corresponde a la primera etapa de postulaciones. Revisa también las fechas confirmadas para el segundo periodo de solicitudes, que se realizará desde febrero.
Durante este jueves, 15 de enero, se publicarán los resultados de preselección y potenciales renovantes de los beneficios estudiantiles para 2026 del FUAS.
La información referente al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica se encontrará en fuas.cl y considera los programas que se podrían asignar al postulante como becas o la gratuidad.
Según indica la Subsecretaría de Educación Superior, la información responde a la revisión de los puntajes PAES y NEM para el próximo proceso de Admisión.
Cabe aclarar que dicha información no indica que se cuenta con el beneficio, por lo que solo informa que se cumple con los requisitos socioeconómicos y académicos.
En esa línea, se deberá continuar con la matrícula en la casa de estudios y los resultados de asignación del FUAS se publicarán el 10 de marzo.
Fechas de la postulación al FUAS
La actual postulación al FUAS considera las siguientes fechas
- Resultados de preselección el 15 de enero
- Resultados de asignación el 10 de marzo
- Periodo de apelación desde el 10 al 25 de marzo
En paralelo, el FUAS tiene programado un segundo periodo para aquellos estudiantes que no han solicitado beneficios, con las siguientes fechas.
- Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo
- Información de nivel socioeconómico el 16 de abril
- Resultados de asignación el 27 de mayo
No será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.