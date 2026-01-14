Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas. Foto referencial de archivo

Durante este jueves, 15 de enero, se publicarán los resultados de preselección y potenciales renovantes de los beneficios estudiantiles para 2026 del FUAS.

La información referente al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica se encontrará en fuas.cl y considera los programas que se podrían asignar al postulante como becas o la gratuidad.

Según indica la Subsecretaría de Educación Superior, la información responde a la revisión de los puntajes PAES y NEM para el próximo proceso de Admisión.

Cabe aclarar que dicha información no indica que se cuenta con el beneficio, por lo que solo informa que se cumple con los requisitos socioeconómicos y académicos.

En esa línea, se deberá continuar con la matrícula en la casa de estudios y los resultados de asignación del FUAS se publicarán el 10 de marzo.

Fechas de la postulación al FUAS

La actual postulación al FUAS considera las siguientes fechas

Resultados de preselección el 15 de enero

Resultados de asignación el 10 de marzo

Periodo de apelación desde el 10 al 25 de marzo

En paralelo, el FUAS tiene programado un segundo periodo para aquellos estudiantes que no han solicitado beneficios, con las siguientes fechas.

Postulación entre el 12 de febrero y el 12 de marzo

Información de nivel socioeconómico el 16 de abril

Resultados de asignación el 27 de mayo

No será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.