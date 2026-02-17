Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo. Foto referencial de archivo

Avanza la cuenta regresiva para la próxima edición del Festival de Viña, pero el evento veraniego comienza días antes a la puesta en escena en la Quinta Vergara, con la edición 2026 de la esperada Gala.

El tradicional evento se realizará este viernes, 20 de febrero, y reunirá a una serie de invitados en la alfombra roja, donde destacan figuras del arte y el espectáculo.

En esta ocasión, la Gala volverá a situarse en el Sporting Club de Viña del Mar, donde se recibirá público de forma presencial, sin embargo, al tiempo de redacción de esta nota ya cuenta con entradas agotadas.

La jornada contará con la conducción de Tonka Tomicic, entrevistas de José Antonio Neme, comentarios de moda por parte de Marcelo Marocchino y con la presencia de Florencia Vial para recibir las impresiones de los invitados.

Dónde ver la Gala de Viña

La Gala de Viña 2026 se transmitirá este viernes en Mega, desde las 21:00 horas.

Según confirmaron desde la señal, lo que no se vea en televisión se encontrará de forma online, en el canal Mega Oficial en Youtube, que tendrá cobertura desde las 20:00 horas.

Y para aquellos que esperan el análisis de los mejores y peores vestidos de la Gala del Festival podrán sumarse a la transmisión en vivo de Vamos Viña, a partir de las 20:30 horas, en los sitios de La Cuarta y Glamorama, además de sus perfiles en Facebook y el canal de Youtube de La Cuarta.