Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal

Debido al desarrollo de un incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector La Foresta de Zapallar.

El organismo hizo activación de la mensajería SAE para alertar a los residentes de la zona, pidiéndoles actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y los equipos de emergencia.

#SENAPREDInforma

Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector La Foresta de Zapallar, en la comuna de Zapallar, Región de Valparaíso. #SENAPRED activó mensajería SAE. Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la… pic.twitter.com/HeFiBMi03i — SENAPRED (@Senapred) December 21, 2025

Alerta roja en Zapallar y La Ligua

Senapred declaró alerta roja en las comunas de Zapallar y La Ligua, Región de Valparaíso, durante la tarde de este domingo.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informaron a las 16.30 horas que producto de este siniestro se encuentran afectadas al menos 100 hectáreas de vegetación .

De acuerdo con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri el incendio habría comenzado por un cortocircuito en una propiedad particular de material ligero hasta que el fuego llegó a la ladera del cerro. También dijo que actualmente está en riesgo la zona de La Mestiza, La Foresta y una parte de La Hacienda.

Alessandri destacó la rapidez con la que se logró levantar el alerta junto a Senapred.

La fuerza de combate de Conaf para este suceso son once brigadas, un camión cisterna, además de contar con dos técnicos en la zona. También desplegaron tres aviones y tres helicópteros y cuentan con el apoyo de Bomberos de Papudo, Zapallar, Nogales, La Ligua, Cabildo y Petorca.

“Dada la peligrosidad del incendio y el riesgo inminente de afectación de viviendas el incendio está con alerta roja y también se gestionó la alerta de evacuación”, señaló el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.