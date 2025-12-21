Senapred declara alerta roja en La Ligua y Zapallar por incendio forestal
El organismo pidió a los habitantes de la zona evacuar con calma y acatando indicaciones de las autoridades dispuestas en la zona.
Debido al desarrollo de un incendio forestal, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación del sector La Foresta de Zapallar.
El organismo hizo activación de la mensajería SAE para alertar a los residentes de la zona, pidiéndoles actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y los equipos de emergencia.
Alerta roja en Zapallar y La Ligua
Senapred declaró alerta roja en las comunas de Zapallar y La Ligua, Región de Valparaíso, durante la tarde de este domingo.
Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf), informaron a las 16.30 horas que producto de este siniestro se encuentran afectadas al menos 100 hectáreas de vegetación.
De acuerdo con el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri el incendio habría comenzado por un cortocircuito en una propiedad particular de material ligero hasta que el fuego llegó a la ladera del cerro. También dijo que actualmente está en riesgo la zona de La Mestiza, La Foresta y una parte de La Hacienda.
Alessandri destacó la rapidez con la que se logró levantar el alerta junto a Senapred.
La fuerza de combate de Conaf para este suceso son once brigadas, un camión cisterna, además de contar con dos técnicos en la zona. También desplegaron tres aviones y tres helicópteros y cuentan con el apoyo de Bomberos de Papudo, Zapallar, Nogales, La Ligua, Cabildo y Petorca.
“Dada la peligrosidad del incendio y el riesgo inminente de afectación de viviendas el incendio está con alerta roja y también se gestionó la alerta de evacuación”, señaló el director regional de Conaf, Mauricio Núñez.
Lo Último
Lo más leído
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesNavidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.