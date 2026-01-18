Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

Más de 24 horas han pasado desde que se inició la emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío debido al desarrollo de incendios forestales.

Este domingo, el Gobierno decretó estado de catástrofe debido a la magnitud de los siniestros y estableció algunas medidas adicionales en sectores localizados, como toque de queda.

Debido a la magnitud de los daños, diversos organismos públicos se han puesto en campaña para recolectar mercadería que pueda ir en ayuda de los afectados por los siniestros en la zona.

Centros de acopio en Ñuble y Biobío

Concepción

Universidad de Concepción: Plaza Perú #119.

Gimnasio municipal de Concepción.

Salón Mural - Gobierno Regional del Biobío: Prat #525.

Espacio Huellas: #Castellón 396.

Bar Concepción: Av. Chacabuco #1224

Cocineros Unidos CCP: José Joaquín Prieto #775

Parque Ecuador, altura Unimarc.

Talcahuano

Coliseo La Tortuga: Blanco Encalada #1142.

Cruz Roja Talcahuano: Blanco Encalada #880

Gimnasio Auditorio: Los Boldos #1835.

Colón #2950

Penco

Cruz Roja Penco: Freire 525.

Hualpén

Anfiteatro de Hualpén: Quirihue #9146

Chaitén #8024

Quillón

Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente Luis Cruz Martínez: Arturo Prat #823.

Chiguayante

Ferretería Chiguayante: Manuel Rodríguez #432

Ránquil

Nicolás León #484

Centros de acopio en la Región Metropolitana

Renca

Instituto Cumbres de Cóndores Oriente, Avenida Dorsal 1365.

Las Condes

Municipalidad de Las Condes: Edificio Consistorial (Apoquindo 3.400)

Peñalolén

Centro Cultural Chimwoke: Avenida Grecia #8735

Centro Cívico San Luis: Avenida Las Torres #5555

Providencia

Club Providencia: Pocuro #2878

Centro Deportivo El Aguilucho: Arzobispo Fuenzalida #2615

Huechuraba

Gimnasio Municipal de Huechuraba: Guillermo Subiabre #705

Escuela Ernesto Yáñez: Lasana #6664

Maipú

Teatro Municipal: Avenida Los Pajaritos #2045

Ñuñoa