Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados
Con el estado de catástrofe ya decretado por la emergencia en Ñuble y Biobío, distintas organizaciones y municipios han habilitado centros de acopio en Concepción, Talcahuano, Penco, Hualpén, Quillón para reunir ayuda destinada a familias afectadas por los siniestros.
Más de 24 horas han pasado desde que se inició la emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío debido al desarrollo de incendios forestales.
Este domingo, el Gobierno decretó estado de catástrofe debido a la magnitud de los siniestros y estableció algunas medidas adicionales en sectores localizados, como toque de queda.
Debido a la magnitud de los daños, diversos organismos públicos se han puesto en campaña para recolectar mercadería que pueda ir en ayuda de los afectados por los siniestros en la zona.
Centros de acopio en Ñuble y Biobío
Concepción
- Universidad de Concepción: Plaza Perú #119.
- Gimnasio municipal de Concepción.
- Salón Mural - Gobierno Regional del Biobío: Prat #525.
- Espacio Huellas: #Castellón 396.
- Bar Concepción: Av. Chacabuco #1224
- Cocineros Unidos CCP: José Joaquín Prieto #775
- Parque Ecuador, altura Unimarc.
Talcahuano
- Coliseo La Tortuga: Blanco Encalada #1142.
- Cruz Roja Talcahuano: Blanco Encalada #880
- Gimnasio Auditorio: Los Boldos #1835.
- Colón #2950
Penco
- Cruz Roja Penco: Freire 525.
Hualpén
- Anfiteatro de Hualpén: Quirihue #9146
- Chaitén #8024
Quillón
- Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente Luis Cruz Martínez: Arturo Prat #823.
Chiguayante
- Ferretería Chiguayante: Manuel Rodríguez #432
Ránquil
- Nicolás León #484
Centros de acopio en la Región Metropolitana
Renca
- Instituto Cumbres de Cóndores Oriente, Avenida Dorsal 1365.
Las Condes
- Municipalidad de Las Condes: Edificio Consistorial (Apoquindo 3.400)
Peñalolén
- Centro Cultural Chimwoke: Avenida Grecia #8735
- Centro Cívico San Luis: Avenida Las Torres #5555
Providencia
- Club Providencia: Pocuro #2878
- Centro Deportivo El Aguilucho: Arzobispo Fuenzalida #2615
Huechuraba
- Gimnasio Municipal de Huechuraba: Guillermo Subiabre #705
- Escuela Ernesto Yáñez: Lasana #6664
Maipú
- Teatro Municipal: Avenida Los Pajaritos #2045
Ñuñoa
- Casa Sur: Avenida Marathon #1670
- Edificio de Servicios Públicos (SSPP): Avenida Irarrázaval #2434
- Casa del Adulto Mayor: Avenida Grecia #4369
- Edificio Consistorial – Av. Irarrázaval 3550
- Seguridad Pública: Campo de Deportes #565
- HUB Ñuñoa: Avenida Italia #1669
- Polideportivo, Juan Moya Morales #1370
