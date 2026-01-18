SUSCRÍBETE POR $1100
    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Con el estado de catástrofe ya decretado por la emergencia en Ñuble y Biobío, distintas organizaciones y municipios han habilitado centros de acopio en Concepción, Talcahuano, Penco, Hualpén, Quillón para reunir ayuda destinada a familias afectadas por los siniestros.

    Por 
    Felipe Rivera
    Centro de acopio Viña del Mar

    Más de 24 horas han pasado desde que se inició la emergencia en las regiones de Ñuble y Biobío debido al desarrollo de incendios forestales.

    Este domingo, el Gobierno decretó estado de catástrofe debido a la magnitud de los siniestros y estableció algunas medidas adicionales en sectores localizados, como toque de queda.

    Debido a la magnitud de los daños, diversos organismos públicos se han puesto en campaña para recolectar mercadería que pueda ir en ayuda de los afectados por los siniestros en la zona.

    Centros de acopio en Ñuble y Biobío

    Concepción

    • Universidad de Concepción: Plaza Perú #119.
    • Gimnasio municipal de Concepción.
    • Salón Mural - Gobierno Regional del Biobío: Prat #525.
    • Espacio Huellas: #Castellón 396.
    • Bar Concepción: Av. Chacabuco #1224
    • Cocineros Unidos CCP: José Joaquín Prieto #775
    • Parque Ecuador, altura Unimarc.

    Talcahuano

    • Coliseo La Tortuga: Blanco Encalada #1142.
    • Cruz Roja Talcahuano: Blanco Encalada #880
    • Gimnasio Auditorio: Los Boldos #1835.
    • Colón #2950

    Penco

    • Cruz Roja Penco: Freire 525.

    Hualpén

    • Anfiteatro de Hualpén: Quirihue #9146
    • Chaitén #8024

    Quillón

    • Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente Luis Cruz Martínez: Arturo Prat #823.

    Chiguayante

    • Ferretería Chiguayante: Manuel Rodríguez #432

    Ránquil

    • Nicolás León #484

    Centros de acopio en la Región Metropolitana

    Renca

    • Instituto Cumbres de Cóndores Oriente, Avenida Dorsal 1365.

    Las Condes

    • Municipalidad de Las Condes: Edificio Consistorial (Apoquindo 3.400)

    Peñalolén

    • Centro Cultural Chimwoke: Avenida Grecia #8735
    • Centro Cívico San Luis: Avenida Las Torres #5555

    Providencia

    • Club Providencia: Pocuro #2878
    • Centro Deportivo El Aguilucho: Arzobispo Fuenzalida #2615

    Huechuraba

    • Gimnasio Municipal de Huechuraba: Guillermo Subiabre #705
    • Escuela Ernesto Yáñez: Lasana #6664

    Maipú

    • Teatro Municipal: Avenida Los Pajaritos #2045

    Ñuñoa

    • Casa Sur: Avenida Marathon #1670
    • ​Edificio de Servicios Públicos (SSPP): Avenida Irarrázaval #2434
    • Casa del Adulto Mayor: Avenida Grecia #4369
    • Edificio Consistorial – Av. Irarrázaval 3550
    • Seguridad Pública: Campo de Deportes #565
    • HUB Ñuñoa: Avenida Italia #1669
    • Polideportivo, Juan Moya Morales #1370
