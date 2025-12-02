VOTA INFORMADO por $1100
    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata

    El organismo alertó sobre efectos no descritos antes en fármacos que contienen leuprorelina, entre ellos daño al hígado y reacciones severas de la piel que pueden ser mortales.

    Por 
    Roberto Martínez
    Alamy Stock Photo

    El Instituto de Salud Pública (ISP) comunicó este lunes que terminó una revisión de seguridad sobre los medicamentos que contienen leuprorelina, un principio activo usado principalmente en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado.

    Tras analizar antecedentes internacionales y literatura médica, el organismo estatal concluyó que existen dos riesgos nuevos relevantes asociados a este fármaco: alteraciones metabólicas que pueden incluir “hígado graso” y reacciones cutáneas graves que, en casos extremos, pueden poner en peligro la vida.

    La revisión se activó después de que en 2024 la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios difundiera una advertencia por estos efectos.

    Dicho antecedente llevó al ISP a evaluar la evidencia disponible para Chile y a solicitar que se actualice la información que reciben médicos y pacientes.

    Para qué se usa la leuprorelina

    La leuprorelina es un medicamento que reduce la producción de hormonas sexuales, especialmente testosterona.

    En palabras simples, “apaga” una señal del cuerpo que estimula a los testículos u ovarios a producir hormonas. En hombres con cáncer de próstata, esa disminución hormonal ayuda a frenar el avance del tumor.

    En Chile, esta terapia se comercializa, por ejemplo, bajo la marca Eligard en formato inyectable de acción prolongada. Al tratarse de un fármaco potente, es efectivo, pero también puede provocar efectos no deseados que requieren control médico.

    El nuevo hallazgo: hígado graso

    Entre los efectos recién incorporados destaca la enfermedad por hígado graso no alcohólico, una condición en la que se acumula grasa en el hígado sin relación con consumo de alcohol. Esto puede provocar inflamación y, con el tiempo, daño hepático.

    La advertencia es especialmente importante porque los tratamientos hormonales como la leuprorelina ya se asocian a cambios en el metabolismo, tales como aumento de peso, resistencia a la insulina y alteraciones del colesterol.

    Ahora, el ISP suma que el hígado graso también puede aparecer y debe vigilarse, sobre todo en pacientes con diabetes, sobrepeso o síndrome metabólico.

    Reacciones en la piel

    El informe también advierte sobre dos cuadros poco frecuentes pero muy severos, que son el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica.

    Ambas son reacciones donde el sistema inmune daña la piel y mucosas, causando lesiones extensas, dolor intenso y riesgo de infección generalizada.

    Estos cuadros suelen comenzar con fiebre y malestar general, seguidos de erupciones extensas, ampollas y desprendimiento de la piel, además de heridas dolorosas en boca, ojos o genitales. Cuando la superficie de piel comprometida es mayor, el riesgo para la vida aumenta.

    Al respecto, el organismo aclaró en su nota informativa que la detección temprana y suspender el medicamento a tiempo mejora de forma decisiva el pronóstico.

    Cáncer de próstata Alamy Stock Photo

    Qué se sabe en Chile y qué cambiará

    Bajo este tenor, el ISP revisó su base nacional de reacciones adversas y precisó que no se han reportado casos vinculados a leuprorelina en los últimos 12 años.

    Aun así, la autoridad ordenará que los laboratorios actualicen los folletos para profesionales y pacientes, incorporando estos nuevos riesgos.

    Esta decisión se alinea con el análisis del comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos, que consideró razonable la relación entre leuprorelina, hígado graso y reacciones cutáneas graves, y resolvió modificar la información oficial de estos productos en Europa.

    Debido a lo anterior, la autoridad pide actuar con rapidez ante señales de alarma. Buscar atención médica inmediata si aparece fiebre junto a erupciones, ampollas, dolor en la piel, heridas en la boca o enrojecimiento intenso con picazón.

    También es clave informar al médico si ya padece hígado graso, diabetes o problemas metabólicos antes de iniciar el tratamiento.

    El ISP subraya que no se debe suspender el medicamento por cuenta propia; cualquier cambio debe decidirlo el equipo de salud. Lo crucial es reconocer los síntomas a tiempo.

    Cáncer de próstata a
    Más sobre:Cáncer de próstataISPLeuprorelinaEligardMedicamentoServicios

    ISP advierte nuevos riesgos graves asociados a medicamento usado en cáncer de próstata
