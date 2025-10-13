Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios. Foto: Instagram

Se confirmó el regreso de Korn a Latinoamérica y Chile se encuentra considerado con una fecha para el 8 de mayo de 2026 en el Parque Estadio Nacional.

La banda también llevará su potente sonido a otras ciudades como Bogotá, Lima, Buenos Aires, Asunción y Ciudad de México, a nueve años de su última aparición en el continente.

Para su show en nuestro país se anunció la participación de dos teloneros: el conjunto canadiense de heavy metal Spiritbox y el grupo estadounidense de rock/metal Seven Hours After Violet.

Venta de entradas para Korn

La venta de entradas para el concierto de Korn en Chile se realizará en la plataforma Ticketmaster.

El proceso comenzará el 14 de octubre , a las 12:00 horas con la preventa artista y a las 16:00 horas para clientes Bando de Chile.

Esta última ofrecerá un 20% de descuento pagando con tarjetas del banco en 3, 9 o 12 cuotas sin interés y pagar hasta el 25% del valor total con dólares Premio.

Posteriormente, la venta general se habilitará el 16 de octubre, a partir de las 13:00 horas.

Los precios son los siguientes, incluyendo cargo por servicio