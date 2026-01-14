La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día. Foto referencial de archivo

Esta semana llega la nueva edición del Festival del Huaso de Olmué 2026, que ya cuenta con su parrilla completa de artistas invitados.

La puesta en escena se desarrollará los días jueves 15, viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero en El Patagual y repetirá a la dupla de animadores compuesta por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes.

Cada una de las cuatro noches de festival contará con una obertura y tres artistas invitados, considerando a dos números musicales y uno de humor.

Las jornadas del Festival del Huaso de Olmué contarán con transmisión en las pantallas de TVN en horario estelar, en un evento presentado por la señal como el primer festival del verano televisado.

Por su parte, las personas que deseen asistir deben adquirir sus entradas en Puntoticket, que tienen valores entre $41.000 y $98.500.

Parrilla del Festival de Olmué 2026

Jueves 15 de enero

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero

Ráfaga

Felipe Parra

Entremares