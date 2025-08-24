SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Eugenia FernándezPor 
Eugenia Fernández
Santiago 21 de agosto 2025. Se realiza un nuevo cambio de Gabinete en el Palacio de la Moneda. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un duro golpe político es para el gobierno –y en especial para el Presidente Gabriel Boric– la abrupta salida de Mario Marcel del Ministerio de Hacienda. Pueden haber escuchado o leído varias veces esta afirmación en estos últimos días, pero no por eso esta columna puede eludir la noticia política que, sin duda, es la más importante de la semana. El propio Presidente lo dijo en el discurso que dio en el cambio de gabinete que se realizó el jueves a las 5 de la tarde. Marcel no solo fue el pilar de la gestión económica, sino que también fue un consejero político –según Boric–, e incluso una suerte de instructor para la joven generación que llegó a La Moneda en 2021; una sobre la cual muchos dudaban de su compromiso con el equilibrio fiscal, habiendo apoyado fuertemente los retiros de pensiones en los años anteriores. “Cuando (Marcel) decidió aceptar la invitación, lo hizo entrando a un comité político en donde el de más edad después de él era yo. No tuvo ninguna duda en aportar su experiencia y su trayectoria y templanza para dirigir en conjunto, porque trabajamos siempre en conjunto el buque de la economía chilena, que sabemos y queremos que vaya más rápido”, reconoció Boric, quien después afirmó que “nuestro gobierno va a seguir avanzando en la dirección de la responsabilidad fiscal”. Ahora recae la responsabilidad en un militante frenteamplista, Nicolás Grau, exministro de Economía, de demostrar que eso será así. Para un gobierno al que le restan solo siete meses, la salida de un ministro como Marcel acelera la sensación del pato cojo, pues claramente debilita su capacidad de gestión económica y política, restándole peso a La Moneda y a su gabinete en su tramo final.

La salida del expresidente del Banco Central no se dio en cualquier semana. Ocurrió, además, a días de que se inscribieran ante el Servel los candidatos al parlamento y a La Moneda. Este hito no solo clarificó el panorama presidencial –son ocho los candidatos que buscan ganar el próximo 16 de noviembre–, sino que además dejó entrever lo rudos y fríos que son los cálculos electorales. Esto lo demostró la propia alianza de gobierno: terminó yendo dividida en dos listas y con otro ministro menos –Esteban Valenzuela (Agricultura)–, a quien el Mandatario echó del gabinete en señal de molestia.

Imposible cerrar esta columna sin mencionar la extrema violencia que se vio en el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda la noche del miércoles, en Buenos Aires. La mañana del viernes se liberó a los 104 hinchas de la U que estaban detenidos, mientras que en Argentina ya habían identificado a los barristas de Independiente que agredieron brutalmente a los chilenos y alistaban su detención por intento de homicidio.

Más sobre:Mario MarcelGobiernoOpiniónLT Domingo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

La lupa de cuatro exministros de Hacienda a la gestión de Mario Marcel

Libertad y Desarrollo: por qué optó por ser el “suizo” en la pelea de las derechas

Golpe a la mesa: la apuesta de Boric de cara a la elección presidencial

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

En Italia afirman que Colo Colo está involucrado en la “ruptura definitiva” entre Alexis Sánchez y el Udinese

4.
Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

Madre del cabo David Florido tras captura de reos fugados: “Poco le duró la libertad a ese zángano”

5.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto
Chile

Lo que tienes que saber: Domingo 24 de agosto

Golpe a la mesa: la apuesta de Boric de cara a la elección presidencial

Libertad y Desarrollo: por qué optó por ser el “suizo” en la pelea de las derechas

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google
Negocios

La arremetida de China Mobile para traer un cable sumarino a Chile y competir con Google

El cambio de modelo económico que viene para Bolivia tras 20 años de gobiernos de izquierda

El grupo Indumotora recurre a sus accionistas: aumenta capital y ajusta su gobierno corporativo

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”
El Deportivo

Fernando Zampedri sale lesionado tras hacer el primer gol del Claro Arena: “Para mí, estoy desgarrado”

La llamada de Nicolás Córdova a Ben Brereton que allanó su retorno a la Roja

El origen de una macabra y traumática noche en Avellaneda y las frenéticas horas posteriores a la tragedia

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente
Cultura y entretención

“Por razones de fuerza mayor”: Suspenden show de Natalia Valdebenito en Rancagua a semanas de polémico chiste sobre tragedia en El Teniente

Álvaro Henríquez: “Yo era como Carmela llegando a la ciudad y no podía creer la suerte de conocer a Roberto Parra”

John Fogerty: el fin de la maldición de Creedence Clearwater Revival y el regreso de las canciones que hizo para todos

Cristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”
Mundo

Cristina Rivera Garza: “El español es una lengua vibrante en Estados Unidos; una lengua de trabajo, pero también de reflexión y de creación”

Reportan que unos 30 militares norcoreanos cruzaron la frontera con Corea del Sur provocando disparos de advertencia

Encarcelan a dos sospechosos del atentado en Cali que dejó seis colombianos muertos

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo