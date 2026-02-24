Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

Este martes continúan las presentaciones en el marco del Festival de Viña 2026, con la tercera de un total de seis noches que reunen a los artistas en la Quinta Vergara.

La invitación permite disfrutar tanto en el recinto como por televisión de una serie de invitados nacionales e internacionales de la música y el humor, que se presentan ante el público junto a la conducción de Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

Artistas del Festival de Viña hoy

La parrilla del Festival de Viña 2026 indica que hoy, martes 24 de febrero, se presentan los siguientes artistas:

Jesse & Joy

Esteban Düch

NMIXX

El evento se transmite en horario estelar por las pantallas de Mega y de forma online mediante la plataforma Disney+.