Los montos y requisitos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público

Llega el esperado septiembre, momento en el que se facilita el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias, dirigido a trabajadores públicos del país.

Se trata de una de las principales ayudas económicas a entregar durante este mes, que permite complementar los ingresos relacionados a las celebraciones.

Los requisitos y montos para recibir el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias del sector público. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Aguinaldo de Fiestas Patrias

El Aguinaldo de Fiestas Patrias entrega a trabajadores del sector público un depósito de $88.667 , considerando a quienes tengan una remuneración líquida de agosto igual o inferior a $1.025.622.

Por su parte, corresponde un monto de $61.552 para quienes tengan una remuneración líquida mayor a $1.025.622-

Según se indica en la Ley 21.724 el pago se debe realizar durante septiembre, aunque el día exacto puede variar entre trabajadores.

En contraste, cabe recordar que la entrega del aguinaldo no es obligatoria para el sector privado.

Sin embargo, dichos empleados pueden recibir el aporte si está contemplado en su contrato o figura como cláusula en un convenio colectivo.