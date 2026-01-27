Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

Recientemente se anunció la incorporación del pago con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago y Tren Nos, iniciativa impulsada desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

Desde la cartera se anunció que la implementación del sistema comenzará mediante una marcha blanca, a partir el viernes 13 de febrero.

El sistema de uso de tarjeta bancaria se sumará a los medios de pago actualmente disponibles, la tarjeta Bip! y el uso del código QR.

Cómo funciona el pago con tarjeta bancaria

Según informó Metro, la nueva modalidad recibe el nombre de Pago Ágil y permite ingresar al servicio con los siguientes métodos de pago:

Tarjetas físicas Visa o Mastercard

Billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay

Wearables como smartwatch Garmin o Fitbit

Dicho método no requiere realizar cargas previas para pagar la tarifa, por lo que solo se debe encontrar el símbolo contactless; acercar la tarjeta, celular o reloj; y esperar la luz verde para entrar.

Sin embargo, se requiere utilizar un mismo medio de pago en el viaje, por ejemplo, solo la tarjeta bancaria o solo wallet digital.

También se debe tener en cuenta que el sistema no aplica a tarifas reducidas, como el pasaje de adulto mayor o estudiantil.

Respecto a la implementación del pago, la marcha blanca del 13 de febrero solo incluye a Metro y Tren Nos. Por su parte, Red Movilidad se sumará al sistema a finales de año.