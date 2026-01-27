SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    La información fue dada a conocer desde el Ministerio de Transportes y tendrá una pronta marcha blanca.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Metro anuncia pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona? Foto referencial Diego Martin/Aton Chile

    Recientemente se anunció la incorporación del pago con tarjetas bancarias en el Metro de Santiago y Tren Nos, iniciativa impulsada desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).

    Desde la cartera se anunció que la implementación del sistema comenzará mediante una marcha blanca, a partir el viernes 13 de febrero.

    El sistema de uso de tarjeta bancaria se sumará a los medios de pago actualmente disponibles, la tarjeta Bip! y el uso del código QR.

    Cómo funciona el pago con tarjeta bancaria

    Según informó Metro, la nueva modalidad recibe el nombre de Pago Ágil y permite ingresar al servicio con los siguientes métodos de pago:

    • Tarjetas físicas Visa o Mastercard
    • Billeteras digitales como Google Pay o Apple Pay
    • Wearables como smartwatch Garmin o Fitbit

    Dicho método no requiere realizar cargas previas para pagar la tarifa, por lo que solo se debe encontrar el símbolo contactless; acercar la tarjeta, celular o reloj; y esperar la luz verde para entrar.

    Sin embargo, se requiere utilizar un mismo medio de pago en el viaje, por ejemplo, solo la tarjeta bancaria o solo wallet digital.

    También se debe tener en cuenta que el sistema no aplica a tarifas reducidas, como el pasaje de adulto mayor o estudiantil.

    Respecto a la implementación del pago, la marcha blanca del 13 de febrero solo incluye a Metro y Tren Nos. Por su parte, Red Movilidad se sumará al sistema a finales de año.

    Más sobre:TransporteMinisterio de TransporteTarjeta bancariaPagoPasajeTarifaMetroMetro de SantiagoTren NosMarcha blanca

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 27 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Extensión de la vigencia de licencias de conducir: ¿Cuáles son los nuevos plazos?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 26 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales
    Chile

    Sala del Senado aprueba el proyecto de Ley de Incendios Forestales

    Congreso aprueba proyecto de convivencia escolar y se despacha a ley

    Con ayuda de exministros: AMUCH iniciará trabajo técnico de redacción del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro
    Negocios

    CMF realiza observaciones a la OPA de Aníbal Mosa por Blanco y Negro

    Futuro biministro de Kast Daniel Mas se suma a foro económico en Panamá

    SQM anuncia alianza con estadounidense Ivanhoe Electric para buscar cobre en su propiedad en el norte

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios
    Tendencias

    “Su compañero para una vida con IA”: cómo los dispositivos de Samsung prometen mejorar la vida diaria de los usuarios

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Quién era Alexis Ortega, el famoso actor de doblaje que hacía la voz de Spiderman y que falleció a sus 38 años

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito
    El Deportivo

    Fichaje estrella para Tiago Nunes: Deyverson remece al fútbol ecuatoriano como nuevo refuerzo de Liga de Quito

    Se suma a Lautaro Pastrán: la millonaria apuesta del Colo Colo de Fernando Ortiz para seducir a Diego Valdés

    Marcelo Díaz critica a la ANFP por sanción a más de 3.000 hinchas de la U: “Tiene que empezar a actuar de forma sensata”

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento
    Cultura y entretención

    Entre los Oscar y un anhelo cumplido en la música: cómo Kate Hudson alcanzó su mejor momento

    “No soy un nazi ni un antisemita”: Kanye West se disculpa por su comportamiento

    Repatriación de los restos de la madre y esposa de Claudio Arrau: avances y complicaciones de una deuda histórica

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político
    Mundo

    EE.UU. planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político

    Trump retira a jefe de Patrulla Fronteriza de Minneapolis en medio de crecientes críticas a secretaria de Seguridad Nacional

    Candidato republicano a gobernador de Minnesota abandona contienda en medio de duras críticas a política migratoria de Trump

    Hablemos de amor: el amor que me salvó
    Paula

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′