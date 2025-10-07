SUSCRÍBETE
Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos

El trámite se puede completar de forma online o presencial y corresponde al llamado regular para acceder al beneficio.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Minvu abre nuevas postulaciones al Subsidio de arriendo: estos son los plazos y requisitos. Foto referencial de archivo

Este martes comenzó el proceso de postulación al Subsidio de arriendo, correspondiente al llamado regular de 2025 para acceder al beneficio.

Según confirmó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), el trámite se mantendrá habilitado hasta el próximo 14 de noviembre y se puede completar de forma online o presencial.

El apoyo económico se traduce en hasta 170 UF (más de $6,7 millones), que se facilita mensualmente con tope de 4,2 (aproximadamente $165 mil) o 4,9 UF ($193 mil) para las regiones Metropolitana, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes.

El monto se puede utilizar de forma continua o discontinua en un plazo máximo de ocho años, en arriendos que no superen las 11 UF ($434 mil) o 13 UF ($513 mil) en las regiones mencionadas anteriormente.

Cómo postular al Subsidio de arriendo

La postulación al Subsidio de Arriendo se realiza a través de la página minvu.cl mediante Clave Única, o de forma presencial en oficinas Serviu.

Los requisitos para acceder al subsidio son los siguientes:

  • Tener 18 años de edad.
  • Tener cédula de identidad vigente o cédula de identidad para extranjeros.
  • Postular al menos con un cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo, a excepción de personas de más de 60 años, quienes no requieren de núcleo familiar.
  • Estar inscrito en el Registro Social de Hogares y no superar el tramo del 70% de calificación socioeconómica.
  • Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF ($157 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil.
  • Tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF (entre $276 mil y $987 mil). Por cada integrante del hogar que exceda de tres, el ingreso máximo mensual aumentará en 8 UF ($315 mil).
  • Los integrantes del grupo familiar con el que se postula no pueden ser dueños de una vivienda y tampoco pueden ser postulantes o beneficiarios de un subsidio habitacional, a excepción del subsidio clase media de compra o construcción de la vivienda.
Más sobre:SubsidiosViviendaBonosBeneficiosSubsidio de arriendoSubsidio de arriendo 2025Llamado 2025PostularRequisitosPlazosFechaAhorro

