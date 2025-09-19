Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

El Ministerio de Obras Públicas anunció este viernes que el sábado 20 y domingo 21 habrá “peaje a luca”, restricción de camiones, y un refuerzo de la asistencia en carreteras.

Según las cifras que maneja la cartera, hasta este viernes 19 cerca de 864 mil vehículos han salido de santiago las Fiestas Patrias.

También, de acuerdo a las proyecciones de la Dirección General de Concesiones del MOP, entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre cerca de 1.089.000 vehículos saldrían de la capital.

Entre las medidas anunciadas por el MOP, se encuentra el denominado “Peaje a luca” para vehículos livianos y la reducción del 50% del peaje para los camiones en la madrugada y restricción del tránsito durante el día.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó que “el balance de la masiva salida que proyectamos hasta el minuto es positivo. Las medidas especiales en carreteras han funcionado de acuerdo a lo planificado”.

Sumó que “hasta este viernes 19 de septiembre han salido de Santiago 864 mil vehículos, a los que se sumarán cerca de 200 mil vehículos que saldrán principalmente entre este viernes y sábado ”.

La secretaria de Estado detalló que “el llamado es a planificar el viaje y, lo más importante, conducir con responsabilidad para que todos tengamos un 18 seguro y no tengamos accidentes ni víctimas que lamentar”.

Al respecto, el jefe de Zona, Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, General Víctor Vielma, informó que “carabineros ha estado durante todos estos días con una presencia activa y permanente resguardando la seguridad en carreteras urbanas, interurbanas y terminales de buses del país”.

“Ya se han realizado en total más de 34.000 controles a conductores a nivel nacional, se han practicado más de 9.500 exámenes, arrojando un resultado de 149 detenidos, de los cuales 122 están asociados a la conducción bajo los efectos del alcohol y 27 al consumo de drogas. En total, se han infraccionado a más de 1.000 conductores” , explicó.

“A nivel nacional se han registrado 166 siniestros viales con resultado de 108 personas lesionadas de diversa consideración y lamentablemente, pese a todos los esfuerzos de fiscalización que ha hecho la institución a nivel nacional lamentamos las seis personas fallecidas durante estas fiestas”, detalló el general Víctor Vielma.

Aeropuerto de Santiago

En el caso del principal terminal aéreo del país, el balance indica que más de 500 mil pasajeros han viajado durante estas fiestas a distintos destinos nacionales e internacionales.

Al igual que en carreteras, este domingo 21 también se proyecta que se registrará el peak de pasajeros, pues cerca de 84 mil personas se encontrarían viajando.

De acuerdo a la institución, la recomendación es llegar con 2 a 3 horas de anticipación para vuelos nacionales, y 3 a 4 para vuelos internacionales. Además, en caso de viajar con niños o mascotas portar la documentación requerida.