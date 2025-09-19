SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

En el país la superficie arrendable por cada 100 personas en el 2024 alcanzó 24 m2, la más alta de la región.

Paulina OrtegaPor 
Paulina Ortega

Chile ha sido pionero en la industria de centros comerciales en América Latina. En el país se han masificado con fuerza, y las distintas cadenas de centros comerciales presentes en el país, como Cencosud, Parque Arauco, Mall Plaza, Espacio Urbano, entre otras, han buscado llegar al mayor número de rincones posibles.

De acuerdo a un sondeo realizado por la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú, Chile actualmente es el país donde la penetración de los malls es más alta, versus países como México, Colombia, Perú y Brasil, posicionándose como líder en la región.

En concreto, se estima que el GLA de los malls, o superficie arrendable por cada 100 personas en el 2024 alcanzó 24 metros cuadrados. El que lo sigue más de cerca es México, con un indicador de 19,2, y Colombia con 12,4. Perú y Brasil tienen un 9,2 y 8,6 respectivamente.

El gerente de asuntos gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, Sebastián Castillo, explica este fenómeno: “Hay que considerar a las empresas chilenas de centros comerciales como precursoras: el modelo de centros comerciales que suma servicios, especialmente servicios de salud, es una idea que nació y se concretó en nuestro país. Además, existen diferentes formatos, como los strip centers que también son centros comerciales, muy funcionales en muchos territorios donde las ciudades se han ido expandiendo”.

Castillo dice que en Chile el mercado está más maduro. Esto se debe a que “es un sector dinámico, que se adapta rápidamente a las demandas de los consumidores; cuenta con gran diversidad de formatos y una amplia oferta de bienes, servicios y opciones de entretención. Además, en muchos lugares del Chile, los centros comerciales han reemplazado a los espacios públicos”.

Parque Arauco, empresa que puso el primer mall en Chile, apuntó que a que este país siempre ha tenido ventaja frente a otros países, llevando la delantera en penetración en América Latina, “esto debido a que el inicio y expansión de la industria de centros comerciales se dio de forma más rápida que en otros países de la región como Perú y Colombia. Adicionalmente, los actores más relevantes del mercado andino, desarrollaron su operación inicialmente en Chile, para luego expandirse a otros países”.

La compañía apuntó a los factores que pudieron influir en el desarrollo de los centros comerciales en el país durante la década de los 90s y los 2000: “La estabilidad política y económica de Chile, el importante crecimiento económico del país que trajo mayor inversión y demanda de los consumidores, incentivando la llegada de importantes marcas al país, y un mercado de capitales en Chile que ha permitido el crecimiento de grupos empresariales dedicados al sector de retail real estate”.

Los malls en Chile

Los centros comerciales están arraigados a la cultura chilena, con más de 600 millones de visitas al año, de acuerdo a los datos de la Cámara de Centros Comerciales, con una alza de 3,7% en el flujo de visitantes en el segundo trimestre, versus el mismo periodo del año pasado.

El gremio contabiliza un total de 278 establecimientos en Chile, agrupando a más de 4.400 tiendas en el país, desde Arica a Punta Arenas. El GLA sumó al segundo trimestre de este año un total de 4,57 millones de metros cuadrados de superficie arrendable, de los cuales 56,3% está en la Región Metropolitana y 43,7% en regiones.

La cadena que concentra el mayor número de metros cuadrados es Mall Plaza, filial de centros comerciales de Falabella, con poco menos de 1,5 millones de metros cuadrados de GLA. Mall Plaza tiene presencia también en Perú y Colombia, donde reparte otros 272 mil y 610 mil metros cuadrados, bastante más alejado de la cobertura que mantiene en su país de origen.

Cenco Malls, la encargada del negocio inmobiliario de Cencosud, tiene casi 1,3 millones de metros cuadrados en Chile, más otros 60 mil en Perú y 63 mil en Colombia.

Parque Arauco ha sido un poco más equilibrado en su distribución con 603.000 metros cuadrados de GLA en su país de origen, 410 mil en Perú y 256 mil metros cuadrados en Colombia.

El gerente de asuntos gremiales de la Cámara de Centros Comerciales, Sebastián Castillo, proyecta que todavía “hay espacio para crecer y el sector vive un buen momento. Nuestra información, elaborada a partir de datos públicos, es que actualmente existen proyectos que se están ejecutando con una inversión de US$ 275 millones. En tanto, el último catastro de inversiones de la CNC (diciembre 2024), registró US$ 987 millones en malls, centros comerciales y strip centers; y US$ 251 millones en ampliaciones de estos formatos”.

Más sobre:ComercioMallsCentros comercialesGLAParque AraucoCámara de centros comerciales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

Presidente Boric y alcalde Desbordes se reencuentran en Gala de Fiestas Patrias en el Teatro Municipal de Santiago

3.
Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 18 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

5.
Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Prefijos por spam: retail financiero acusa caída de 40% en contactos de llamadas de cobranza y alerta efecto en crédito

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming
Chile

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Temblor hoy, viernes 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Cuáles comercios pueden atender durante el feriado del viernes 19 de septiembre

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls
Negocios

Chile se posiciona como líder en América Latina en penetración de los malls

Elecmetal y china Longteng Special Steel preparan apertura de planta de bolas de molienda en Indonesia

En dos años y medio impuesto al lujo recauda menos de la mitad de lo que se estimó anualmente en proyecto original

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”
El Deportivo

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Matías Zaldivia lamenta el empate de la U ante Alianza Lima y anticipa la revancha en Coquimbo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy
Cultura y entretención

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

El animado encuentro entre Álvaro Henríquez y Jeannette Jara en la Yein Fonda

DJ Who, adiós al misterioso músico que expandió la electrónica chilena al mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping
Mundo

Trump afirma que hablará sobre comercio y que intentará cerrar un acuerdo sobre TikTok con Xi Jinping

La aventura en bicicleta por las rutas del Camino de Santiago de Compostela

Los médicos no pueden parar el genocidio, los líderes mundiales sí  

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica