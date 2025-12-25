Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre
Se trata del último día festivo del 2025 en el que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con algunas excepciones.
Durante este 25 de diciembre tiene lugar el último feriado irrenunciable del año, que marca cambios en el funcionamiento habitual del comercio.
Cabe recordar que los establecimientos contaron con un cierre anticipado durante el pasado miércoles por la víspera de Navidad y este jueves la mayoría de locales permanecen cerrados.
Qué está abierto el 25 de diciembre
Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo pueden funcionar los siguientes establecimientos:
- Clubes
- Restaurantes
- Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
- Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
- Casinos y otros lugares de juego autorizados
- Bencineras
- Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
- Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
- Locales atendidos por su propio dueño
Según indica la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte del comercio se podrán retomar a las 06:00 horas del viernes 26 de diciembre.
Las mismas condiciones se replicarán durante la próxima semana con motivo del Año Nuevo, con un horario acotado en los locales durante el miércoles 31 de diciembre, cerrados el jueves 1 de enero y un regreso a las funciones el viernes 2 de enero de 2026.
