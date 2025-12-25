SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre

    Se trata del último día festivo del 2025 en el que se prohíbe el funcionamiento del comercio, con algunas excepciones.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre. Foto referencial de archivo JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

    Durante este 25 de diciembre tiene lugar el último feriado irrenunciable del año, que marca cambios en el funcionamiento habitual del comercio.

    Cabe recordar que los establecimientos contaron con un cierre anticipado durante el pasado miércoles por la víspera de Navidad y este jueves la mayoría de locales permanecen cerrados.

    Qué está abierto el 25 de diciembre

    Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo pueden funcionar los siguientes establecimientos:

    • Clubes
    • Restaurantes
    • Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs
    • Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos
    • Casinos y otros lugares de juego autorizados
    • Bencineras
    • Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos
    • Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles
    • Locales atendidos por su propio dueño

    Según indica la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte del comercio se podrán retomar a las 06:00 horas del viernes 26 de diciembre.

    Las mismas condiciones se replicarán durante la próxima semana con motivo del Año Nuevo, con un horario acotado en los locales durante el miércoles 31 de diciembre, cerrados el jueves 1 de enero y un regreso a las funciones el viernes 2 de enero de 2026.

    Lee también:

    Más sobre:FeriadoComercioNavidadFeriado irrenunciable25 de diciembreJuevesQué está abiertoAbiertoCerrado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nasralla rechaza resultados que dan como triunfador a Nasry Asfura en Honduras: “Gobernará el crimen organizado”

    Senapred mantiene Alerta Roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    PDI detiene a hombre por homicidio frustrado con arma de fuego en Viña del Mar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 25 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 25 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5

    Senapred mantiene Alerta Roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados
    Chile

    Senapred mantiene Alerta Roja en Maule por incendio forestal cercano a sectores poblados

    PDI detiene a hombre por homicidio frustrado con arma de fuego en Viña del Mar

    Incendio en cité de Matucana deja dos viviendas afectadas

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre
    Negocios

    Expertos proyectan que IPC de diciembre podría ser negativo y una inflación bajo 3% en primer trimestre

    Directora del SEA: “Nunca antes en la historia se había aprobado tanta inversión en un año calendario”

    “Ajustes manuales irregulares”: Clínica Las Condes anuncia millonaria corrección contable y prepara acciones judiciales

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo
    Tendencias

    Qué es la gota y por qué están aumentando los casos alrededor del mundo

    El sencillo truco para comunicarte con tu gato, según un reciente estudio

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    Uno menos para Colo Colo: Manley Clerveaux sale a préstamo y jugará en el Ascenso
    El Deportivo

    Uno menos para Colo Colo: Manley Clerveaux sale a préstamo y jugará en el Ascenso

    Un regalo de Navidad en el CDA: la U oficializa la renovación de Charles Aránguiz

    Paqui Meneghini aborda su salida de O’Higgins mientras afina su llegada a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad
    Cultura y entretención

    Last Christmas: el éxito de Wham! que se escribió en una hora y que tardó 36 años en conquistar la Navidad

    Qué esperar de la decisiva segunda tanda del final de Stranger Things: ¿quiénes corren mayor peligro?

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Nasralla rechaza resultados que dan como triunfador a Nasry Asfura en Honduras: “Gobernará el crimen organizado”
    Mundo

    Nasralla rechaza resultados que dan como triunfador a Nasry Asfura en Honduras: “Gobernará el crimen organizado”

    Ecuador restringe pasos fronterizos con Colombia y Perú por razones de seguridad nacional

    Meloni y el “milagro italiano”: ¿realidad o espejismo?

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años