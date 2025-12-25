Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre. Foto referencial de archivo

Durante este 25 de diciembre tiene lugar el último feriado irrenunciable del año, que marca cambios en el funcionamiento habitual del comercio.

Cabe recordar que los establecimientos contaron con un cierre anticipado durante el pasado miércoles por la víspera de Navidad y este jueves la mayoría de locales permanecen cerrados.

Qué está abierto el 25 de diciembre

Durante el feriado irrenunciable del jueves 25 de diciembre solo pueden funcionar los siguientes establecimientos:

Clubes

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento como cines, espectáculos en vivo, discotecas y pubs

Locales comerciales de aeródromos civiles públicos y aeropuertos

Casinos y otros lugares de juego autorizados

Bencineras

Farmacias de urgencia y que deban cumplir turnos

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles

Locales atendidos por su propio dueño

Según indica la Dirección del Trabajo, las actividades habituales por parte del comercio se podrán retomar a las 06:00 horas del viernes 26 de diciembre.

Las mismas condiciones se replicarán durante la próxima semana con motivo del Año Nuevo, con un horario acotado en los locales durante el miércoles 31 de diciembre, cerrados el jueves 1 de enero y un regreso a las funciones el viernes 2 de enero de 2026.