Llega un nuevo mes y cabe preguntarse por cómo será el calendario de octubre en lo que respecta a los días feriados.

Entre los próximos días marcados en rojo se encuentra uno situado en domingo, sin embargo, un segundo festivo configurará el siguiente fin de semana largo del año.

Feriados de octubre

El próximo feriado corresponde al domingo 12 de octubre , por el Encuentro de Dos Mundos, que conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América y anteriormente se conocía como Día de la Raza.

El siguiente festivo del mes corresponde al viernes 31 de octubre , marcado por ser el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

La jornada se traduce en un fin de semana largo, al que se agrega el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Revisa los feriados de octubre y cuándo es el próximo fin de semana largo. Foto referencial

Feriados de 2025

Estos son todos los feriados que restan en el calendario del año:

Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable)

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, irrenunciable, por confirmar)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)

Respecto al proceso de elecciones, el cronograma del Servel indica que la segunda vuelta está programada para el 14 de diciembre, en caso de ser requerida.