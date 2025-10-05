Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Desde hace meses que sus fans lo esperan y finalmente se hace realidad: Kendrick Lamar se presenta este martes 7 de octubre en Santiago.

El rapero estadounidense saltará al escenario del Estadio Monumental, en Macul, desde las 21 horas de este martes, en el marco de su Grand National Tour, el cual posee fechas en distintos países de Latinoamérica, Europa y Oceanía.

Debido al interés que se ha generado respecto al show, Metro de Santiago anunció modificaciones en horarios de algunas estaciones de la Línea 1 y Línea 5 para quienes busquen regresar a sus hogares luego del concierto.

En concreto, se trata de extensiones horarias de funcionamiento. Desde el medio de transporte metropolitano confirmaron que el servicio se extenderá hasta las 00.30 horas en las estaciones consideradas para el plan.

Estaciones con extensión horaria:

Estaciones de ingreso en Línea 5:

Pedrero

Mirador

Estaciones de salida en Línea 1:

Baquedano

Tobalaba

Escuela Militar

Estaciones de salida en Línea 5:

Vicente Valdés

Irarrázaval

Baquedano

Estación de combinación: