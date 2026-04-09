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    Rush en Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Se confirmó una próxima visita de la banda al Estadio Bicentenario de La Florida para el 17 de enero de 2027.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto

    “¡Chile, te escuchamos!”, se lee en una reciente publicación realizada en las redes sociales de Rush, al mismo tiempo en que se anunció la próxima visita del grupo de rock progresivo a nuestro país.

    Así, se confirmó el arribo de la banda para el 17 de enero de 2027, en el Estadio Bicentenario de La Florida.

    La fecha en suelo nacional se suma a la puesta en escena de la gira Fifty Something, que durante este año los llevará a escenarios de Canadá, Estados Unidos y México, y que para el próximo marcará su regreso a Sudamérica.

    El tour celebra los más de 50 años de música por parte de Geddy Lee y Alex Lifeson, además de presentarse como homenaje a su fallecido compañero, el baterista y letrista Neil Peart.

    Para la gira los músicos cuentan con la colaboración de la baterista, compositora y productora alemana Anika Nilles, que ha actuado con la banda en más de 60 conciertos. El grupo también anunció que se sumará el teclista Loren Gold.

    Venta de entradas para Rush

    Se anunció que la venta de entradas al concierto de Rush en Chile para 2027 se realizará en el sitio Ticketmaster.

    El proceso comenzará con una preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander, con un 20% de descuento, desde el martes 14 de abril a las 11:00 horas.

    Posteriormente se dará inicio a la venta general, el jueves 16 de abril desde las 11:01 horas de la mañana.

    Las ubicaciones y precios son las siguientes, incluyendo valor final con cargo por servicio:

    • Diamante $346.625
    • Diamante Lateral $329.000
    • Platinum $317.250
    • Pacífico Centro $293.750
    • Platea Zafiro $229.125
    • Golden $223.250
    • Movilidad Reducida $223.250
    • Pacífico Sur $205.625
    • Platea Royal $199.750
    • Platea Baja $182.125
    • Tribuna Central $111.625
    • Cancha General $99.875
    Más sobre:MúsicaConciertosRushFechasRush ChileEntradasVenta de entradasPreciosTicket masterTicketmaster

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