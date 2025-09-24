Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres. Foto referencial

Se abre una nueva temporada del programa llamado Turismo Mujer de Sernatur, que ofrece paquetes turísticos con todo incluido a destinos nacionales.

La iniciativa del Servicio Nacional de Turismo permite a a las mujeres disfrutar de experiencias únicas para descubrir y explorar de paisajes dentro de Chile.

Los destinos de la actual convocatoria incluyen a Valle del Elqui, Machalí y Pucón, con viajes de tres días y dos noches.

Los paquetes también consideran traslado en bus, alojamiento, alimentación completa, excursiones y actividades, guía de turismo y seguro de asistencia durante todo el trayecto.

Cómo acceder a los viajes para mujeres de Sernatur

La venta de viajes se realiza en la página turismomujer.sernatur.cl, plataforma que se habilitará al mediodía de este miércoles, 24 de septiembre.

Cabe aclarar que el programa no ofrece ningún tipo de postulación, por lo que los viajes se deben comprar directamente en la página eligiendo el destino y fecha deseada, para así asegurar un cupo en este proceso.

Para acceder a la iniciativa se debe cumplir con los siguientes requisitos, según indica Sernatur:

Ser ciudadana chilena o extranjera con residencia permanente en Chile.

Tener entre 18 y 59 años al momento de comprar el viaje.

Presentar la cédula de identidad chilena vigente.

Pagar el copago de $148.900 por pasajera. Mujeres de 60 años o más deben pagar $263.552 o visitar el programa Vacaciones Tercera Edad

Cabe aclarar que se puede comprar en solitario, pero cada persona compartirá habitación con otra viajera.