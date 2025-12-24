Stranger Things: a qué hora se estrenan los nuevos episodios del Volumen 2 de la temporada 5. Foto referencial Netflix

En las próximas horas termina la espera para los fanáticos de Stranger Things, con la liberación de nuevos episodios de su temporada 5.

La actual y última entrega de la saga se está publicando de forma dividida, donde los primeros capítulos ya se encuentran disponibles.

A qué hora sale Stranger Things 5 Volumen 2

El llamado Volumen 2 de la temporada 5 de Stranger Things se estrena en Netflix el 25 de diciembre a las 22:00 horas de Chile, con los episodios desde el 5 al 7.

Los seguidores de la trama del pueblo de Hawkins deberán esperar hasta fin de año para ver el desenlace de la historia, puesto que el capítulo final saldrá el 31 de diciembre a la misma hora.