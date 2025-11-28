Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?
La cruzada solidaria cuenta con programación desde este viernes 28 de noviembre.
Este viernes 28 de noviembre llega la nueva edición de la Teletón, con presentaciones musicales, humor y variadas actividades.
El evento comienza a las 22:00 horas con la obertura, el primero de seis bloques horarios en los que se divide la programación televisada.
La jornada se desarrolla en el Teatro Teletón y, como novedad para este año, se anunció el gran cierre de regreso en el Estadio Nacional.
Para ver la transmisión se debe seguir alguno de los canales de televisión abierta asociados a Anatel, correspondientes a Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+ y La Red.
Durante este año la meta a recaudar es de $40.502.617.946 y el sitio web de la Teletón permite realizar donaciones nacionales o desde el extranjero, mediante la plataforma de aportes del Banco de Chile.
Programación de la Teletón 2025
Bloque 1, Obertura de 22:00 a 02:00 horas
- Alan García
- Denisse Malebrán
- Francisco Sazo
- Roberto Márquez
- Kanela
- Polimá Westcoast
- Alanys Lagos
- Consuelo Schuster
- Nicole
- Cristian Castro
- Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares en el show Entre amigos
- Katteyes
Bloque 2, Trasnoche de 02:00 a 08:00 horas
- Obertura musical con influencers
- Sketch de La oficina del Jappening con Ja
- Batalla de famosos tributando a artistas con Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Rafaella Carra y Willy Sabor/Footlosse
- El Muro
- Pablito Pesadilla
- Loyaltty
- Julianno Sossa
- Toly Fu
- King Savagge
- Lucky Brown
- Históricos del Sound
- Cierre musical de influencers
- Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis
Bloque 3, Mañana Familiar de 08:00 a 13:30 horas
- Camino al desayuno junto a Kanela y Mario Kreutzberger
- Tradicional desayuno con Mario Kreutzberger y Juan Pablo Queraltó
- El payaso Plim Plim
- Boyband chilena Q_ARE
- Lara Campos
- Actividades como la corrida del Banco de Chile y la Mascotatón
Bloque 4, Tarde Teletón de 14:00 a 17:00 horas
- Obertura con madres cuidadoras y la actriz Carmen Disa
- Competencia de Karting con Eliseo Salazar junto a Carla Jara, Cristián Riquelme, Francisco Puelles, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, Disley Ramos y Sebastián Ugarte
- Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón y más
Bloque 5, Cierre Teatro de 17:00 a 21:00 horas
- Zúmbale Primo y Don Francisco
- Homenaje a la Nueva Ola
- El regreso de La cuatro
- Darkiel
Bloque 6, Cierre Teletón en el Estadio Nacional desde las 22:00 horas
- Obertura
- Myriam Hernández
- Pablo Alborán
- Zúmbale Primo
- Ana Torroja
- Musical de Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
- Lucero
- María José Quintanilla
- Show de magia de Jean Paul Olhaberry
- Stefan Kramer
- Gino Mella
- Francisca Valenzuela
- Paulina Rubio
- Noche de Brujas
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.