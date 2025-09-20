SUSCRÍBETE
Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.

Equipo de Growth 
Equipo de Growth
Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, sávado 20 de septiembre en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

07:26 horas

Sismo de magnitud 2.8 localizado a 20 km al norte de Mina Collahuasi y a una profundidad de 92 km.

05:54 horas

Sismo de magnitud 2.8, localizado a 28 km al suroeste Camiña y a una profundidad de 88 km.

05:46 horas

Sismo de magnitud 3.1 localizado a 30 km al norte de Vicuña y a una profundidad de 102 km.

04:37 horas

Sismo de magnitud 2.9, localizado a 13 km al suroeste de Ovalle y a una profundidad de 60 km.

04:29 horas

Sismo de magnitud 2.8, localizado a 16 km al norte de Andacollo y a una profundidad de 76 km.

01:55 horas

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:

  1. Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
  2. Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
  3. Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
  4. Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
  5. En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
  6. Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar

Lee también:

