Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios. Foto referencial

Este año regresa uno de los especiales panoramas de época, de la mano del Tren del Recuerdo, que anunció nuevos recorridos para enero.

La venta de boletos se encuentra disponible en la página trendelrecuerdo.cl y dispone de los siguientes viajes que se desarrollarán en las próximas semanas.

Recorridos del Tren del Recuerdo

Santiago - San Antonio

Se ofrece la ruta clásica con ida y regreso para los días domingo 11 de enero y sábado 17 de enero.

Las tarifas van desde $29.900, donde todos los pasajes incluyen desayuno y snack de tarde, además de actividades del tour.

Rancagua - San Antonio

Viaje programado para el 10 de enero, con boletos desde $29.900.

Santiago - Limache

Viaje especial que se desarrollará en el marco de la celebración de la Fiesta del Tomate del sábado 24 de enero.

El trayecto incluye ida y regreso para disfrutar de una jornada cargada de actividades y los pasajes van desde los $29.900.

Santiago - Llay Llay

Viaje el sábado 24 de enero, con varias opciones de tour y valores desde los $79.900.