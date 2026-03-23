Últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?
El trámite se encuentra disponible para los estudiantes que realizaron el proceso principal entre octubre y noviembre del año pasado.
Se mantienen vigentes los últimos días para apelar a los resultados del FUAS 2026, lo que permite complementar la documentación requerida al solicitar becas o la gratuidad.
La etapa está relacionada al primer periodo de postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica, que recibió solicitudes desde octubre a noviembre pasado, y cuyos resultados se publicaron el 10 de marzo.
En esa línea, la apelación se encuentra dirigida a aquellos estudiantes que solicitaron beneficios estudiantiles para el financiamiento de la educación superior y no obtuvieron ninguno, o bien, consideran que pueden optar a otro con mayor cobertura.
Cómo apelar al FUAS
La apelación a los resultados del FUAS 2026 se puede completar en línea hasta el 25 de marzo, a las 23:59 horas, en el sitio resultados.beneficiosestudiantiles.cl.
Así lo recordó recientemente la Subsecretaría de Educación Superior, desde donde se señala que se debe adjuntar la documentación requerida según alguna de las 12 causales de apelación.
Posteriormente, la publicación de los resultados se realizará durante el 27 de mayo.
Cabe recordar que los programas estudiantiles que se asignan mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
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