23 JUNIO 2026 Directorio AMDD: Jorge Díaz de Simplex; Carolina Elchiver de Colbún; José Luis Correa de Gildemesiter; Alejandro García de Iprospect y Carat; Alejandra Ravera de Cheil; Carlos Araya de Duoc UC; Andrea Ramírez de Visa; Renato Aguilera de Ibope, Carolina Pinheiro, de Inbrax y Javiera Córdova, de AMDD. PAULINA LATORRE
En una jornada que reunió a 500 personas, y a la que asistieron representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, centramos las conversaciones entorno a la evolución humana en la era de la inteligencia artificial, abordando los principales desafíos y oportunidades que hoy enfrenta la industria, especialmente en un contexto marcado por la próxima entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales en el país.
AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Nicolás Fuenzalida del Ministerio de Ciencia; Carolina Pinheiro de Inbrax; Guillermo Carey de Carey Abogados; Sebastián Díaz, del Ministerio de Ciencia y Javiera Córdova de AMDD. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Diego Estay, Pablo Pozarski, Gabriel Fuchs y Luciano Larin, todos de Cencosud. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Danilo Cortés de Cocéntrico, María Cristina Gutiérrez de OMC, Paulina Berríos de Hearts&Science, Marcela Robledo de OMD y Mauricio Abeleida de OMD. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Carolina Godoy de ANDA, Jacqueline Reyes de Agencia González y Carolina Auad de Sodimac. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Cristián Ortega, Pamela Castro y María José Hurtado, todos de Walmart. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Patricio Salas de Initiative, Gema Berríos de AAM y Rodrigo Andrade de Moov Media. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Carolina Borzatto, Max Ruiz y Javiera Riedel, todos de Adobe. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Alejandro Suárez de DIRECTV, Ana Ferrero de Logan, Patricio Moris de Quiroga, Viviana Gutiérrez de Falabella Media y Cristián Giralt de The Clinic. PAULINA LATORRE AMDDay2026: la evolución humana en la era de la inteligencia artificial Juan Bustos, Pablo Gilbert, Tomás Ruz y Nicolás Alcalde, todos de Cebra. PAULINA LATORRE
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