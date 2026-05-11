SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile

    Esta semana se realizó la cuarta edición del Sustainability Summit Latam 2026 en las oficinas de EY en Santiago.

     
    Alfonso Gutiérrez, Ruth Guevara y Rominna Gaete, de EY, junto a Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales; y Manuel Solano, Macarena Navarrete y Pamela Méndez, de EY.

    La instancia, reunió a líderes empresariales, autoridades y socios de EY de la región, Europa y EE. UU. que analizaron las tendencias que están redefiniendo la sostenibilidad empresarial.

    El encuentro buscó conectar la estrategia con la práctica a través de charlas ejecutivas, paneles técnicos con enfoque industrial y espacios de debate.

    Además, se presentó el Sustainable Operating Blueprint, modelo operativo de EY que ayuda a definir estrategias, traducir el contexto organizacional en pasos accionables, desarrollar capacidades de gestión y transformación.

    “La sostenibilidad está cambiando la forma en que las empresas toman decisiones y gestionan sus operaciones. En un ambiente dinámico y desafiante, convertir la ambición en impacto tangible es clave”, comentó Pamela Méndez, socia líder de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile.

    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Francisca Menichetti, de Forus; Dina Mex, de Kolibri; junto a Pamela Méndez y Jessica Wollmuth, ambas de EY.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Ricardo Assumpção, Rominna Gaete, Manuel Solano, Ruth Guevara y Alberto Castilla.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Panel de conversación con Pablo Arnuncio, de EY; Claudia Labbé, de Itaú Chile Corpbanca; Gabriel Méndez, de Codelco y Constanza Pantaleón, de Acción Empresas.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Kylie Chick, de HIF Global; junto a Valeria Garbin, Daniela Retana y Juan Francisco Martínez, los tres de EY.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Ana Luis Vergara, de Colbún; Juan Pablo Schaeffer, de Anglo American y Alicia Domínguez, de EY.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Erwin Schlager; Nicolás Calderón, de EY y Rafael Ascanio, de Anglo American.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Cristián Bustos, de Bee0K; Daniel Gordon, de Colbún; junto a Pablo Aranda y Fabienne Laneri, de Grupo Jorge Smith y Juan Pablo Schaeffer, de Anglo American.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Panel de conversación con Paula Castro, de EY; Claudio Muñoz, de Chapter Zero; Leo Prieto, de Lemu y Derek Przybylo, de EY.
    El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Josefina Bernales y Simona Cacciuttolo, ambas de AMSA; Leo Prieto, de Lemu y Diego Echenique, de Kyklos.
    Más sobre:EY Sustainability Summit LatamSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro

    Citación a Cerro Castillo: jefe de diputados republicanos apunta a “tener una conversación franca y directa” con Kast

    “Es parte del juego democrático”: Pizarro (PC) responde a cuestionamientos de Kast por llamados a movilizarse

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

    PNL se reunirá con ministro García para presentar su agenda legislativa: propondrá indicaciones a la megarreforma

    Desbordes sigue disputa con el gobierno y responde a subsecretario Silva: “¿Qué voy a ir a conversar con ustedes con esa prepotencia?"

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Cómo es la nueva terapia contra la depresión que se enfoca en encontrar caminos hacia la alegría

    Servicios

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 10 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    ¿Cuándo es la postulación al Subsidio Eléctrico? El beneficio tendrá su quinta convocatoria

    Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro
    Chile

    Carolina Tohá revela detalles de su vida personal y política en nuevo libro

    Fauna Primavera 2026: revisa las fechas y cuándo comienza la venta de entradas

    Citación a Cerro Castillo: jefe de diputados republicanos apunta a “tener una conversación franca y directa” con Kast

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria
    Negocios

    Columna de José Miguel Sánchez: Propuesta Tributaria

    Mibodega retoma crecimiento y anticipa 3 nuevos proyectos para este 2026

    “Please, come back”: la petición de Jorge Quiroz a los inversionistas extranjeros en el Chile Day de Toronto

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026
    Tendencias

    Quiénes son los artistas que se presentarán en la ceremonia inaugural del Mundial 2026

    Un manto de nubes grises, frío y “algunas gotitas” de lluvia: el pronóstico para la Región Metropolitana y zona central

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol
    El Deportivo

    A un mes del Mundial 2026: los números y millones que rodean a la fiesta planetaria del fútbol

    Investigan a jugador de Cabo Verde por abuso sexual después del amistoso frente a Chile en Nueva Zelanda

    “Morir de pie”: el lamento del San Lorenzo de Gustavo Álvarez tras caer en penales contra River Plate en los playoffs

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre
    Cultura y entretención

    Así se alista el filme sobre la detención de Pinochet: Ana de Armas y Sebastian Stan llegarán en diciembre

    Festival Bamba del Parque O’Higgins anuncia su lineup: Marc Anthony, Juanes, Fito Páez y Carlos Vives

    Festival Fauna Primavera suma un tercer día en 2026 y anuncia a The Strokes como primer artista

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing
    Mundo

    Guerra entre Irán y EE.UU. ensombrece cumbre entre Xi y Trump en Beijing

    Declaran en rebeldía al expresidente boliviano Evo Morales por no acudir a su juicio por trata de personas

    Trump confirma que suspenderá el impuesto federal a los combustibles hasta que bajen los precios

    Mil maneras de ser mamá
    Paula

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”

    ¿Y si el problema no son las mujeres, sino la maternidad?