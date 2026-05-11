El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile

La instancia, reunió a líderes empresariales, autoridades y socios de EY de la región, Europa y EE. UU. que analizaron las tendencias que están redefiniendo la sostenibilidad empresarial.
El encuentro buscó conectar la estrategia con la práctica a través de charlas ejecutivas, paneles técnicos con enfoque industrial y espacios de debate.
Además, se presentó el Sustainable Operating Blueprint, modelo operativo de EY que ayuda a definir estrategias, traducir el contexto organizacional en pasos accionables, desarrollar capacidades de gestión y transformación.
“La sostenibilidad está cambiando la forma en que las empresas toman decisiones y gestionan sus operaciones. En un ambiente dinámico y desafiante, convertir la ambición en impacto tangible es clave”, comentó Pamela Méndez, socia líder de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile.
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