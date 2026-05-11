Alfonso Gutiérrez, Ruth Guevara y Rominna Gaete, de EY, junto a Catalina Parot, ministra de Bienes Nacionales; y Manuel Solano, Macarena Navarrete y Pamela Méndez, de EY.

La instancia, reunió a líderes empresariales, autoridades y socios de EY de la región, Europa y EE. UU. que analizaron las tendencias que están redefiniendo la sostenibilidad empresarial.

El encuentro buscó conectar la estrategia con la práctica a través de charlas ejecutivas, paneles técnicos con enfoque industrial y espacios de debate.

Además, se presentó el Sustainable Operating Blueprint, modelo operativo de EY que ayuda a definir estrategias, traducir el contexto organizacional en pasos accionables, desarrollar capacidades de gestión y transformación.

“La sostenibilidad está cambiando la forma en que las empresas toman decisiones y gestionan sus operaciones. En un ambiente dinámico y desafiante, convertir la ambición en impacto tangible es clave”, comentó Pamela Méndez, socia líder de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY Chile.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Francisca Menichetti, de Forus; Dina Mex, de Kolibri; junto a Pamela Méndez y Jessica Wollmuth, ambas de EY.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Ricardo Assumpção, Rominna Gaete, Manuel Solano, Ruth Guevara y Alberto Castilla.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Panel de conversación con Pablo Arnuncio, de EY; Claudia Labbé, de Itaú Chile Corpbanca; Gabriel Méndez, de Codelco y Constanza Pantaleón, de Acción Empresas.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Kylie Chick, de HIF Global; junto a Valeria Garbin, Daniela Retana y Juan Francisco Martínez, los tres de EY.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Ana Luis Vergara, de Colbún; Juan Pablo Schaeffer, de Anglo American y Alicia Domínguez, de EY.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Erwin Schlager; Nicolás Calderón, de EY y Rafael Ascanio, de Anglo American.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Cristián Bustos, de Bee0K; Daniel Gordon, de Colbún; junto a Pablo Aranda y Fabienne Laneri, de Grupo Jorge Smith y Juan Pablo Schaeffer, de Anglo American.

El EY Sustainability Summit Latam se realizó por primera vez en Chile Panel de conversación con Paula Castro, de EY; Claudio Muñoz, de Chapter Zero; Leo Prieto, de Lemu y Derek Przybylo, de EY.