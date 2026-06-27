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    A los 73 años fallece Paul Landon, el recordado conductor de Tierra Adentro

    El periodista y realizador audiovisual se mantenía internado en la Clínica Alemana, lugar donde dejó de existir esta jornada.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La tarde de este viernes se confirmó el fallecimiento del periodista y realizador audiovisual Paul Landon (73), recordado por el ser creador y conductor del emblemático programa de televisión, Tierra Adentro.

    El periodista fue pionero en exponer en televisión la realidad del mundo rural, las tradiciones campestres, además de mostrar los paisajes y a las personas que hacían su vida alejada de las grandes urbes durante su espacio televisivo emitido los fines de semana.

    Según Radio Biobío, la otrora figura televisiva se mantenía hospitalizado en la Clínica Alemana, donde finalmente falleció por razones que aún no han sido detalladas.

    Gonzalo Silva, conocido como “El maestro Roscalata”, y quien acompañaba a Landon en el programa, confirmó el hecho al referido medio.

    “Paul comprendía la ruralidad desde adentro, no solamente desde el componente cultural, sino también desde todo el desarrollo que estaba ocurriendo en el mundo rural”, destacó Silva a Radio Biobío.

    Tierra Adentro fue un emblemático programa que se emitió por televisión abierta durante la década de los 90 y los 2000.

    Pasó por canales como TVN, desde 1991 al 2004; Canal 13, donde se emitió entre 2004 y 2009 y, finalmente, en Mega, entre los años 2009 y 2015.

    En agosto de 2015, Landon señaló a la Revista Paula, de La Tercera que “hasta hoy, lo que me mueve, es conocer a gente desenvolviéndose en su propio hábitat. Desde mis primeros viajes me interesó salirme de la visión etnocéntrica y conversar con distintas personas, trabajar con ellos, intercambiar experiencias y conocimiento".

    El programa también fue galardonado por su aporte a la cultura nacional, recibiendo el Premio de la Asociación de Periodistas y Espectáculos, Artes y Cultura de Chile (APES) en 1998, además de otros premios entregados por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), en 1999.

    Más sobre:Paul LandonTierra AdentroPeriodistaProgramatelevisión

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