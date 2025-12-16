Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago
La Navidad llegó a Mandarin Oriental, Santiago con la tradicional ceremonia de iluminación de su árbol navideño. En esta ocasión, el evento contó con la presentación del Coro Ensamble Lírico de Santiago, quienes interpretaron una selección de valses y villancicos de diversas partes del mundo, culminando con tonadas criollas que animaron a todos los asistentes.
Tanto grandes como pequeños disfrutaron además de la propuesta gastronómica del hotel, donde destacó la pastelería temática especialmente creada por el equipo de La Boutique. Los huéspedes y clientes también disfrutaron de una breve presentación del ballet Cascanueces, clásico de esta temporada festiva, que dio el puntapié inicial a una serie de actividades que marcarán la pauta navideña en el hotel capitalino.
