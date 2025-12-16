SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago

    La Navidad llegó a Mandarin Oriental, Santiago con la tradicional ceremonia de iluminación de su árbol navideño. En esta ocasión, el evento contó con la presentación del Coro Ensamble Lírico de Santiago, quienes interpretaron una selección de valses y villancicos de diversas partes del mundo, culminando con tonadas criollas que animaron a todos los asistentes.

     
    Cristina Blanco, Nicolás Gaya, Karen Lagos, Lorenzo Solano y Valentina Espinoza.

    Tanto grandes como pequeños disfrutaron además de la propuesta gastronómica del hotel, donde destacó la pastelería temática especialmente creada por el equipo de La Boutique. Los huéspedes y clientes también disfrutaron de una breve presentación del ballet Cascanueces, clásico de esta temporada festiva, que dio el puntapié inicial a una serie de actividades que marcarán la pauta navideña en el hotel capitalino.

    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Cristina Blanco, Hotel Manager de Mandarin Oriental, Santiago.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Pablo Peña, María Ignacia Varela junto a sus hijas Isidora y Sofía.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Gabriela Dallagnol e Isidora Parra.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Ballet cascanueces.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Ignacio Muñoz y Francisca Zegers junto a su hija.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Karina Sepúlveda con su hijo Facundo y Claudia Crippa junto a su hija Magdalena.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Bailarines junto a los niños del hotel.
    Festive Season en Mandarin Oriental, Santiago La Elizabeth y Horacio Sbrolla.
    Más sobre:Mandarin Oriental, Santiago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo

    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    Puro Pesado apuesta por la ranchera urbana en su nuevo EP

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 15 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad
    Chile

    Boric anuncia reforma para traspasar Gendarmería al Ministerio de Seguridad

    Senapred declara alerta roja en Santo Domingo y solicita evacuación de cuatro sectores

    Se buscan profesionales: el headhunting para el gobierno de Kast que asesoran Sebastián Figueroa, Isamit y exrector Sánchez

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para Hacienda: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025
    El Deportivo

    Periodistas deportivos eligen a los mejores deportistas de 2025

    Repite el triunfo del Balón de Oro: Ousmane Dembelé se lleva el premio The Best de la FIFA

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo
    Cultura y entretención

    Soulfía se une a la argentina Poli en su nuevo sencillo

    George Harrison estrena su primer videoclip oficial para “Give Me Love” dirigido por Finn Wolfhard: revísalo aquí

    Puro Pesado apuesta por la ranchera urbana en su nuevo EP

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar
    Mundo

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Fernando Carrillo, exministro colombiano: “La descalificación de Petro a Kast fue irresponsable y primaria”

    Inseguridad, recesión y derechas en ascenso: El nuevo vecindario de América Latina que recibirá a Kast

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni