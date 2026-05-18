Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre junto a mujeres acompañadas en su Programa de Embarazos Vulnerables
Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre junto a mujeres acompañadas por su Programa de Acompañamiento Integral a Mujeres con Embarazos Vulnerables, algunas de ellas embarazadas y otras que asistieron junto a sus hijos ya nacidos.
La actividad contó con la presencia de la Primera Dama de Chile, María Pía Adriasola, y de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quienes compartieron con las mamás en una jornada especialmente preparada para reconocerlas, regalonearlas y visibilizar la importancia de acompañar la maternidad de manera integral, humana y oportuna.
A través de este Programa, Fundación Chile Unido acoge y acompaña de forma gratuita, personalizada y continua a mujeres chilenas y migrantes en todo el país, durante el embarazo y hasta el primer año de vida de sus hijos. A la fecha, más de 9.060 niños y niñas han nacido, siendo hoy parte del presente y futuro de nuestra sociedad.
“Hoy queremos rendir homenaje a todas las madres: a las que gestan, cuidan, sostienen, educan, trabajan y acompañan; y muy especialmente a aquellas mujeres que han enfrentado grandes desafíos con valentía, encontrando en la maternidad una fuente de entrega, fortaleza y esperanza”, señaló Heriberto Urzúa, Presidente de Fundación Chile Unido.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.