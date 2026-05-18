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    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre junto a mujeres acompañadas en su Programa de Embarazos Vulnerables

    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre junto a mujeres acompañadas por su Programa de Acompañamiento Integral a Mujeres con Embarazos Vulnerables, algunas de ellas embarazadas y otras que asistieron junto a sus hijos ya nacidos.

     
    Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Fundación Chile Unido; Yusmary Requena junto a su hijo; Primera Dama de Chile, María Pía Adriasola y Heriberto Urzúa, presidente de Fundación Chile Unido. ALVARO GONZALEZ

    La actividad contó con la presencia de la Primera Dama de Chile, María Pía Adriasola, y de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quienes compartieron con las mamás en una jornada especialmente preparada para reconocerlas, regalonearlas y visibilizar la importancia de acompañar la maternidad de manera integral, humana y oportuna.

    A través de este Programa, Fundación Chile Unido acoge y acompaña de forma gratuita, personalizada y continua a mujeres chilenas y migrantes en todo el país, durante el embarazo y hasta el primer año de vida de sus hijos. A la fecha, más de 9.060 niños y niñas han nacido, siendo hoy parte del presente y futuro de nuestra sociedad.

    “Hoy queremos rendir homenaje a todas las madres: a las que gestan, cuidan, sostienen, educan, trabajan y acompañan; y muy especialmente a aquellas mujeres que han enfrentado grandes desafíos con valentía, encontrando en la maternidad una fuente de entrega, fortaleza y esperanza”, señaló Heriberto Urzúa, Presidente de Fundación Chile Unido.

    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Juan Carlos Eichholz, director de Fundación Chile Unido; Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género; Roxana Vicen junto a su hija, y Constanza Cruzat, directora del Programa de Acompañamiento. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Maru Larraín, coordinadora del Programa; Myriannys López con su hija; Dra. Francisca Valdivieso, y Gusmary Epieyu con su hijo. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Cecilia Petour, coordinadora del Programa; Daska Radic, Sara Molina y Cristina Delgadillo. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Pamela Alfaro, coordinadora del Programa y Daniela Gajardo. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Celebración del Día de la Madre en Fundación Chile Unido. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Karen Campos, Andrea Cavada, Clary Guzmán y Edita González Marques. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Verónica Hoffmann; Heriberto Urzúa; la Primera Dama María Pía Adriasola; Juan Carlos Eichholz y la ministra Judith Marín, hicieron entrega de los regalos a las mamás en su día. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Equipo del Programa de Acompañamiento; Constanza Cruzat, directora, junto a coordinadoras y voluntarias. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Maricela Chávez y Myriannys López con sus hijas. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Celebración del Día de la Madre en Fundación Chile Unido. ALVARO GONZALEZ
    Fundación Chile Unido celebró el Día de la Madre Heriberto Urzúa, presidente de Fundación Chile Unido; María Pía Adriasola, Primera Dama de Chile; Verónica Hoffmann, directora ejecutiva de Fundación Chile Unido y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín. ALVARO GONZALEZ
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