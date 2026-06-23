Grupo Pampa inicia una nueva etapa con estructura simplificada
Grupo Pampa presentó Pampa Investments y Potasios Investments, las dos sociedades que conforman su nueva estructura tras el proceso de simplificación iniciado en 2021.
El encuentro reunió a accionistas y destacados actores del mercado de capitales.
“Esta identidad expresa el sello de una nueva generación que asume un rol activo en la gestión. Una generación que valora profundamente lo construido, y que de manera consistente con los nuevos tiempos, aporta una relación más estrecha con el mercado”, sostuvo
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