Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret
El viernes 15 de agosto se inauguró en Espacio Zinc, La Laguna de Zapallar, la exposición de pintura “Trama Azul”, que reunió a las artistas chilenas Julita Luco y Maca Rencoret.
Julita Luco invita a los asistentes a sumergirse en un universo donde la luz y el mar se entrelazan con una energía vital única, mientras que Macarena Rencoret despliega su expresionismo abstracto con acento urbano, en el que los gestos viscerales construyen y deconstruyen capas de textura y memoria.
En esta exposición, el azul se transformó en metáfora de lo íntimo y lo infinito, creando un mapa emocional compartido.
La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 en Espacio Zinc.
