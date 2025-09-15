Julita Luco invita a los asistentes a sumergirse en un universo donde la luz y el mar se entrelazan con una energía vital única, mientras que Macarena Rencoret despliega su expresionismo abstracto con acento urbano, en el que los gestos viscerales construyen y deconstruyen capas de textura y memoria.

En esta exposición, el azul se transformó en metáfora de lo íntimo y lo infinito, creando un mapa emocional compartido.

La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 en Espacio Zinc.

Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret La artista Maca Rencoret.

