Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret

El viernes 15 de agosto se inauguró en Espacio Zinc, La Laguna de Zapallar, la exposición de pintura “Trama Azul”, que reunió a las artistas chilenas Julita Luco y Maca Rencoret.

 
Margarita Gildemeister, Hans Gildemeister, Mariana Gildemeister y Alejandra Fantuzzi.

Julita Luco invita a los asistentes a sumergirse en un universo donde la luz y el mar se entrelazan con una energía vital única, mientras que Macarena Rencoret despliega su expresionismo abstracto con acento urbano, en el que los gestos viscerales construyen y deconstruyen capas de textura y memoria.

En esta exposición, el azul se transformó en metáfora de lo íntimo y lo infinito, creando un mapa emocional compartido.

La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2025 en Espacio Zinc.

Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret La artista Maca Rencoret.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Ignacia Rencoret, Maca Rencoret, Maca Lemm y Hugo Rencoret.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Ingrid Gorigoitia y Nicky Parkes.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Eduardo Novoa y la artista Julita Luco.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Álvaro Pipino, Felipe Monardez y Paula Gazitua.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Rafael Rodríguez, Alicia Serrano y Manuel Labra.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Claudia Guzmán y Daniela Jorquera.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Carolina Fernández, Bernardita Parot, Julita Luco y Maria Olga Greene.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Los artistas Fernando Cifuentes Soro y Maca Rencoret.
Inauguración exposición “Trama Azul” – Julita Luco & Maca Rencoret Isabel Vega, Claudia Cruz, Ingrid Gorigoitia y Jeanette Moris.
