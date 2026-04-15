La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD
Durante dos jornadas, el 30 y 31 de marzo, decenas de creadoras y trabajadoras de la música se reunieron en un encuentro con foco en la formación y la capacitación, comandando por mujeres protagonistas de la industria iberoamericana.
Talleres, charlas, mentorías personalizadas y música en vivo, fueron parte de un nutrido programa, enmarcado en la agenda de género que SCD impulsa desde 2018, con el fin de aportar en la reducción de brechas en la música.
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