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    Sociales

    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD

    Durante dos jornadas, el 30 y 31 de marzo, decenas de creadoras y trabajadoras de la música se reunieron en un encuentro con foco en la formación y la capacitación, comandando por mujeres protagonistas de la industria iberoamericana.

     
    Las artistas locales Masquemusica y Francisca Valenzuela encabezaron el conversatorio inaugural, sobre el momento de las mujeres en la música nacional, sus problemáticas y experiencias.

    Talleres, charlas, mentorías personalizadas y música en vivo, fueron parte de un nutrido programa, enmarcado en la agenda de género que SCD impulsa desde 2018, con el fin de aportar en la reducción de brechas en la música.

    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD Gloria Simonetti, secretaria general de SCD, dio el puntapié inicial del encuentro y lideró la jornada participando en la presentación de las distintas expositoras.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD La investigadora Marisol García y la directora audiovisual Pepa San Martín interactúan con la audiencia durante el conversatorio sobre cine y música.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD La expositora española Thais Ruiz de Alda, fundadora y directora ejecutiva de la plataforma DigitalFems, organización que impulsa la diversidad de género en el ámbito tecnológico.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD La música y ejecutiva de Universal Music mexicana Florencia Quinteros, lideró un workshop y mentoría sobre el storytelling y la importancia del relato en la difusión de un artista.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD Elizabeth Morris, consejera SCD, dio la bienvenida al encuentro de camaradería y micrófono abierto, en el que cerca de 120 músicas chilenas compartieron conversaciones y canciones.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD La consejera SCD Ángela Acuña compartió con las asistentes al encuentro en los diversos breaks y momentos de camaradería.
    La creación musical femenina tuvo su gran cita en el VI Congreso Mujeres y Música SCD La cantante Milena Antonia puso la cuota de música en vivo.
    Más sobre:Sociales LTPresentado por SCD

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