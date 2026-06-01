La octava versión de “Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas por el lecho del Mapocho

La jornada fue encabezada por José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, y contó con la participación, entre otros, del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.
“La recuperación de espacios como el río Mapocho es una búsqueda constante, ya que con ello nos podemos conectar con la naturaleza mediante espacios limpios y llenos de biodiversidad”
Por octava vez entregó una experiencia única para más de mil personas, que pudieron interactuar con uno de los principales afluentes de la ciudad, el cual fue saneado hace 16 años mediante el proyecto Mapocho Urbano Limpio, una iniciativa público – privada.
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