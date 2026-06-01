La octava versión de “Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas por el lecho del Mapocho

José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, Claudio Orrego, gobernador de la Región Metropolitana, y Agustín Iglesias, alcalde de Independencia.

La jornada fue encabezada por José Sáez, gerente general de Aguas Andinas, y contó con la participación, entre otros, del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

“La recuperación de espacios como el río Mapocho es una búsqueda constante, ya que con ello nos podemos conectar con la naturaleza mediante espacios limpios y llenos de biodiversidad” José Sáez, gerente general de Aguas Andinas

Por octava vez entregó una experiencia única para más de mil personas, que pudieron interactuar con uno de los principales afluentes de la ciudad, el cual fue saneado hace 16 años mediante el proyecto Mapocho Urbano Limpio, una iniciativa público – privada.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Más de mil personas recorriendo el Río Mapocho, una experiencia única, dentro de la Región Metropolitana.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Fernando Samaniego, gerente general de Inversiones Aguas Metropolitanas, Giorgianna Cúneo, directora y Cristian Schwerter, director de Planificación, Ingeniería y Construcción, ambos de Aguas Andinas.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Isabel y Eduardo Laguna, gerente de Construcción de Obras Mayores y Rafael Rojas, gerente de Seguridad, ambos de Aguas Andinas.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Miquel Sans, director Financiero, y Francisco Javier de Fuentes, director de Operaciones, ambos de Aguas Andinas.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Lucila Vit, Claudia Contreras, gerenta de Comunicación y Asuntos Corporativos de Aguas Andinas, Mónica Rincón, y Verónica Vasseur, jefa de Eventos y Posicionamiento de Marca de Aguas Andinas, junto a “Andi”, el corpóreo de la compañía.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Polo Ramírez, Rosario Bravo y Gianfranco Marcone.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Los periodistas Rodrigo Guendelman, Enrique Mujica y Daniel Silva.

“Aguas Andinas Río Arriba” congregó más de mil personas Benjamín Mouat, Emilia Aramburo y María Paz Bertin.