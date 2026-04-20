La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales

Su cercanía, su programación basada en experiencia y curatoría fortalecen el vínculo con el público y proyectan el éxito musical en nuestro país.
En PRISA Media Chile, esto se refleja en marcas con identidad propia y conexión multiplataforma como Radio Corazón, LOS40 y FMDOS que junto a diez emisoras se posiciona en un lugar privilegiado en la industria.
En ese contexto, junto a Sony Music Chile celebraron el #1 en radios de “Algo Tú” de Shakira y Beéle, hit que ha liderado por cuatro semanas consecutivas. Un evento que celebró la música, fans y la conexión de la radio con las audiencias nacionales.
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