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    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales

    En un escenario musical cada vez más amplio, la radio sigue siendo clave para el desarrollo y consolidación de artistas, aportando legitimidad, alcance y conexión emocional.

     
    Ricardo Berdicheski, director ejecutivo de Prisa Media Chile; Fernanda Lemus, jefa de promoción Sony Music Chile; y Constanza Gysling, subgerente de Experiencias y Nuevos Negocios Prisa Media Chile. AndieBorie

    Su cercanía, su programación basada en experiencia y curatoría fortalecen el vínculo con el público y proyectan el éxito musical en nuestro país.

    En PRISA Media Chile, esto se refleja en marcas con identidad propia y conexión multiplataforma como Radio Corazón, LOS40 y FMDOS que junto a diez emisoras se posiciona en un lugar privilegiado en la industria.

    En ese contexto, junto a Sony Music Chile celebraron el #1 en radios de “Algo Tú” de Shakira y Beéle, hit que ha liderado por cuatro semanas consecutivas. Un evento que celebró la música, fans y la conexión de la radio con las audiencias nacionales.

    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Claudio Dölz, director Digital & Multiplataforma; Rodrigo Bravo, director Creativo Multiplataforma; Sergio Schlesinger, director de Operaciones; Ricardo Berdicheski, director ejecutivo; y Constanza Gysling, subgerente de Experiencias y Nuevos Negocios. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Martina Orrego, directora Radio Los40. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Equipo Sony Music Chile, Nicolás Hernández, product manager; Fernanda Lemus, jefa de Promoción; Valentina Muñoz, Marketing Digital; Catherine Arenas, coordinadora de Marketing; Claudio Alveal, vicepresidente de Marketing; Pamela Artuso, Marketing Digital; y Felipe Boye, product manager. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Tania Belén, conductora Radio FMDos. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Víctor Velásquez, conductor Radio Los40. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Eyal Meyer, conductor Radio FMDos. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Tomás Leiva, conductor Radio Los40. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Valentina Saini y Cony Fueyo, conductoras Radio FMDos. AndieBorie
    La radio, un aliado clave en la carrera de los artistas musicales Evento en general con concursos, dinámicas y degustación de comida colombiana para los asistentes. AndieBorie
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